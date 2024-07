Orbán Balázs: Itt az idő, hogy Európa felébredjen a háborús bódulatból

Orbán Balázs szerint a magyar békemisszió és az elmúlt hetek eseményei is egyértelművé tették, hogy eljött a béketárgyalások ideje. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Donald Trump volt amerikai elnök egyértelművé tette, hogy megválasztása esetén véget vet a háborúnak, így Európának is eljött az idő, hogy felébredjen a „háborús bódulatból″.

„Valami elkezdődött, és ezt Európának is tudomásul kell vennie. Itt az idő, hogy felébredjen a háborús bódulatból, és felismerje, hogy a közhangulat megváltozott: lépnünk kell!″ – írja Facebook-oldalán Orbán Balázs.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a magyar békemisszió és az elmúlt hetek eseményei is egyértelművé tették, hogy eljött a béketárgyalások ideje. Szerinte, ha a nemzetközi környezet úgy alakul, akkor a háborús felek is készek tárgyalóasztalhoz ülni.

Orbán Balázs úgy látja, hogy Kína, Törökország és a globális dél eddig is kiállt a béke mellett, de most már a nyugati világot is átjárja a változás szele.



A Vatikán rendszeresen hirdeti a béke jelentőségét, az amerikai és orosz védelmi miniszterek telefonon egyeztettek, és Donald Trump a Volodimir Zelenszkijjel folytatott telefonbeszélgetése után egyértelművé tette: megválasztása esetén véget vet a háborúnak. Bár a júniusi svájci békekonferencián az oroszok még nem képviseltették magukat, a héten New Yorkban sor került a svájci és orosz külügyminiszter találkozójára is.

– hangsúlyozta Facebook-bejegyzésében a kormánypárti politikus.