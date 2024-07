Hunter Biden ejti a pert a róla megjelentetett meztelen képek miatt

Joe Biden elnök fia, Hunter ugyanazon a napon, július 21-én vonta vissza a pereskedést a Fox News hírcsatorna ellen, amikor apja közölte, hogy nem indul újra az amerikai elnökválasztáson. Az ifjabbik Biden azzal vádolta a csatornát, hogy megsértette a bosszúpornóról szóló törvényt, amikor engedélye nélkül megosztotta a róla készült fotókat és videókat – írja a The New York Times.

A per a The Trial of Hunter Biden című minisorozatra vonatkozott, amely 2022-ben jelent meg a Fox Nation streamingszolgáltatáson. A sorozat egy Biden elleni, fiktív vádakkal járó, leendő büntetőeljárást mutat be, viszont valós képeket építettek bele, amelyeken Hunter Biden meztelenül szexuális cselekményeket végez, és amelyeket egy delaware-i szervizben hagyott laptopján találtak.

A The Trial of Hunter Biden című műsort már áprilisban eltávolították, miután Biden ügyvédei kapcsolatba léptek a csatornával, és követelték, hogy vegyék le. A Fox News korábban elutasította Hunter perének jogi érvelését, és azt „politikai indíttatásúnak” nevezte.

A fiatalabb Bident egyébként három bűncselekmény miatt is bűnösnek találták fegyverbirtoklás ügyében, és még az idén bíróság elé kell állnia adócsalás vádjával.