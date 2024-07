Fogyatkozik a Gázai övezet az izraeli rakétatámadások miatt

A Hamász vezette gázai egészségügyi minisztérium szerint legalább 70 palesztin halt meg, miután Izrael újabb légicsapással sújtotta a Gázai övezet déli részén található Han Juniszt. A támadás azután érte a területet, hogy az izraeli hadsereg (IDF) evakuációs utasítást adott ki a civileknek, célpontjuk ugyanis a soraikat rendező katonák voltak. A tengertől keletre fekvő várost kivonták a humanitárius övezetből.

Izrael hétfőn arról számolt be, hogy a területen magas fokú terrorista-jelenlétet észleltek, valamint több rakétát a kiürített térségből indított a Hamász, azonban saját lövedékeik kikötését követően mind az ellenséges katonákat, mind az általuk használt infrastruktúrát sikerült megsemmisíteni.

Bár Izrael jelezte támadási szándékát a civil áldozatok számának csökkentése érdekében, a gázai egészségügyi minisztérium a 70 halott mellett 200 sebesültről is beszámolt.

Az övezet egyik utolsó működő egészségügyi központja, a Nasszer kórház fogadta be őket – ami már így is túlterhelt volt. Emellett az egészségügyi szakemberek véradományokat is kértek, ugyanis nincs elég a sérültek ellátásához.

A Gázai övezetben meghúzódó palesztinok Han Juniszból a nyugatra fekvő humanitárius övezetbe menekültek, ám a helyiek elmondása szerint már nincs biztonságos hely. A bombázott várostól nyugatra található Maan volt az egyik fő befogadója az addigi tartózkodási területüket elhagyni kényszerülő embereknek, ám a Reuters nemrég arról számolt be, hogy tankokkal támadják ezt a várost is – írja a BBC.

Izrael támadására a Hamász terrorszervezet azt kérte a nemzetközi közösségtől, hogy lépjenek fel a „szisztematikus cionista mészárlás” ellen. Az izraeli hadsereg szóvivője szerint egyre nagyobb az esély arra, hogy a palesztin harcosok vezetője, Mohammed Deif a múlt pénteki vagy a most hétfői támadás halottai között van, ám a Hamász titkolja a tényt. Emellett állítja, a Han Juniszi ág vezetője biztosan meghalt a rakétatámadások következtében.

Hétfőn az IDF két fogságban levő izraeli haláláról számolt be.

Jagev Buchshtab és Alex Dancyg – aki lengyel kettős állampolgár – hónapok óta a Hamász rabja volt, egyikükkel azonban izraeli lövések végezhettek. Halálukat követően a Túszok és Eltűnt Személyek Családjai Fórum kérte Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, hogy fogadja el a Hamász tűzszünetét. A kormányfő erre válaszul azt mondta, hogy az ország ismét részt fog venni a Katar és Egyiptom által mediált közvetett béketárgyalásokban.