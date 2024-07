Soros György is beállt Kamala Harris mögé a demokraták jelöltválasztása előtt

Mindössze órákkal Joe Biden lemondását követően állt be a legesélyesebb demokrata elnökjelölt, Kamala Harris mögé Soros György. Az alelnök rengeteg nagy támogatót megnyert magának a választások előtti kavalkádot követően, míg mások úgy gondolják, a párt választási kongresszusáig nem szerencsés ennyire sietni.

A Bloomberg értesülései szerint a legnagyobb nevek csatlakoztak az első potenciális női elnök ügyéhez, miután Joe Biden történelmi döntést hozott, és lemondott elnökjelölti posztjáról. Az Egyesült Államok 46. elnöke a romló mentális állapotára utaló jelek és pletykák, koronavírus-fertőzése és a Donald Trump elleni katasztrofális vitája után döntött a visszalépés mellett vasárnap.

Joe Biden mellett Hillary Clinton, Gavin Newsom és Soros György is beállt Kamala Harris mögé, akit sokan a legesélyesebb demokrata elnökjelöltnek tartanak. Ezzel szemben többen úgy gondolják, hogy mind a párt, mind Harris legitimációját csökkentené, ha nem a hagyományos úton, a Demokraták Nemzeti Konvencióján szavaznák meg az 59 éves politikust – még akkor is, ha a konszenzus szerint ő a legjobb lehetőség Donald Trump és új alelnöke, a Szilikon-völgy kedvence, J. D. Vance legyőzésére.

A Kamala Harrisben rejlő lehetőségek közvetlenül Joe Biden lemondása után felfedték magukat. Amint az elnökjelölt lemondott, több millió dollár adomány érkezett a Demokrata Pártnak. Harris kampánycsapata szerint Biden visszalépése után 49,6 millió dollárt gyűjtöttek össze, valamint az Egyesült Államok baloldali pártjának támogatói is megjelentek, akik elzárták a pénzcsapokat Barack Obama alelnökének mentális állapotára vonatkozó aggodalmak miatt.

Soros György Democracy PACje 10 milliót adott a Future Forward Political Action Commitee-nek, további 5,6 millió dollárt pedig az American Bridge-nek, akik szintén a progresszív jelölteket támogatják.

Emellett Harris az elemzők szerint könnyedén meg tud szerezni két nagy szavazói csoportot a pártnak, a nőket és a feketéket – ezért tartják sokan jó ötletnek azt, hogy beállnak mögé. Jamie Patricof filmrendező és demokrata adományozó szerint ő a legjobb lehetőség arra, hogy legyőzzék a republikánusokat, ugyanis az alelnök

elpusztítaná Trumpot egy vitában.



Még egy indok Harris mellett az, hogy mivel ő része volt Biden kampányának, hozzáfér a fennmaradó több mint 96 millió dollárhoz is – egy új jelöltnek viszont a nulláról kéne kezdenie.

Bár Kamala Harris tűnik Joe Biden legvalószínűbb utódjának, azonban a támogatók reményei szerint sokan indulnak az elnökjelölti posztért, már csak a szavazók felrázásának érdekében is. Az alelnökségért is sorban állás alakult ki, többek között a michigani kormányzó, Gretchen Whitmer, a kentuckyi kormányzó, Andy Beshear és a már Harrist támogató Josh Shapiro, Pennsylvania kormányzója is egy lehetőség. A Demokraták Nemzeti Konvenciója nagyjából egy hónap múlva, augusztus 19. és 22. között kerül megrendezésre.