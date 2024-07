Szijjártó Péter: Donald Trump jelenti a béke reményét a világ számára

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be Joe Biden amerikai elnök visszalépésével kapcsolatban újságíróknak nyilatkozva, hogy az Egyesült Államok választása komoly kihatással van a világpolitikára, ezért nyilvánvalóan fontos, de ennél is fontosabb, hogy a Republikánus Párt színeiben Donald Trump indul.

„Azt is mindannyian tudjuk, hogy Donald Trump a béke reményét jelenti a világ számára. Mindannyian tudjuk, hogy ha Donald Trump meg tudja nyerni az elnökválasztást, akkor az hatalmas esélyt kínál arra, hogy a világba, s azon belül Európába is, és azon belül, ami nekünk még fontosabb, Közép-Európába is visszatérjen a béke” – mondta.

Továbbá hozzátette, hogy mivel az orosz-ukrán fronton egyre brutálisabbak a harcok, ezért szükség van egy olyan külső hatásra, amely rá tudná venni a feleket, hogy a konfliktust nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál kell eldönteni. Szijjártó szerint erre most csak Donald Trump képes.

Szijjártó Péter ezután úgy vélekedett, hogy nincs nagy jelentősége annak, hogy az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője az eredetileg tervezett Budapest helyett Brüsszelbe hívja össze a blokk informális külügyi tanácsát augusztusban.

Kifejtette, hogy a hétfői tanácskozáson jóval többen érveltek amellett, hogy az ülés Budapesten legyen, de végül ennek ellenére ez a döntés született.

„Nekem az elején is mindegy volt, meg most is mindegy. Most annyi van, hogy nem a Puskás Stadionba kell mennem, amit sokkal szívesebben megtettem volna, mivel ott lett volna a helyszín, hanem megint el kell majd mennem Brüsszelbe, ami sokkal kevésbé jó hely” – jelentette ki.

Az EU-s külügyi tanács előző napi üléséről szólva arról beszélt, hogy „elképesztő hisztivel” találta magát szemben, a „háborúpárti politikusok minden frusztráltságukat kiadták magukból”, szerinte nem tudták elviselni, hogy a magyar miniszterelnök egy békemissziót hajtott végre.

A miniszter mindenesetre teljes újdonságként értékelte, hogy volt egy olyan ország, Szlovákia, amely a nyomásgyakorlás ellenére is nyíltan kiállt Magyarország mellett.

Mert az sms-huszárok, azok most is megvoltak. Most is jött ülés közben az sms, hogy még mit mondjak be, hogy kik jártak egyébként Moszkvában nyugat-európai politikusok, meg hogy nyomjam, harcoljak, és jól csinálom. Ezek most is megvoltak

– tudatta.

A miniszter szerint ez volt az első alkalom, hogy nyilvánosan állt ki Magyarország mellett, és ezt nem szabad elfelejteni.

Hozzátette, hogy szemmel látható az együttműködés a két patrióta kormány között, bár szerinte egy konzervatív kereszténydemokrata és egy szociáldemokrata beállítottságú kormány egymással ellentétes oldalon áll, patrióta alapon egy platformra kerülnek és együtt is tudnak működni – közölte az MTI.