„New Yorkot el kell pusztítani!” – dühös reakció érkezett egy orosz vadászgép lelövésére

Viktor Medvedcsuk oroszbarát ukrán oligarcha jachtja határozatlan időre le van foglalva Horvátországban – közölte az ukrán főügyészség az Ukrajinszka Pravdával.

Medvedcsuk jachját (az ellen bevezetett ukrajnai szankciókra hivatkozva) már 2022-ben lefoglalták, és az is felvetődött pár hónapja, hogy a hajót értékesítené az ukrán állam. Nemrég viszont arról érkezett hír, hogy az értékesítési folyamat leállt, mert egy horvát bíróság feloldotta a hajó lefoglalását.

Ez utóbbi információt most az ukrán főügyészség cáfolta. Közlésük szerint a Royal Romance nevű jacht jelenleg is le van foglalva Trogir városában, és két eljárás is zajlik ezzel kapcsolatban Medvedcsuk ellen.

A főügyészség azzal kapcsolatban is tiszta vizet öntött a pohárba, hogy milyen jogcímen van most lefoglalva a jármű. Önmagában ugyanis a Medvedcsuk elleni ukrán szankciók, amelyek alapján eredetileg a lefoglalás történt, kevesek ahhoz, hogy továbbra is lefoglalva maradjon a hajó (miután e szankciók értelmében csak két éves időtartamig lehetett ez megtenni).

Ugyanakkor ezt a problémát megoldották az EU segítségével. 2024. május 27-én az Európai Unió is szankciókat vezetett be Viktor Medvedcsukkal és feleségével szemben, és most a határozatlan idejű uniós szankciók alapján van lefoglalva a jármű – tisztázta a főügyészség, amely jelenleg a ukrán külügyminisztériummal és a nemzetközi partnerekkel együtt dolgozik azon, hogy a jacht végül az ukrán állam birtokába kerülhessen.