Tűz ütött ki, evakuálták az egyik queensi repülőteret

Káosz tört ki a queensi John F. Kennedy nemzetközi repülőtéren szerda reggel, amikor egy mozgólépcsőtűz füsttel töltötte meg a terminált, és utasok tömegeit kellett evakuálni.

A tűz reggel 7 óra körül ütött ki a 8-as terminál belsejében, ami miatt az épület füsttel telítődött

– közölte a New York-i tűzoltóság a The New York Posttal. Körülbelül 100 embert buszokkal szállítottak egy másik terminálra – közölték a repülőtér illetékesei.

Fire at JFK airport- Terminal 8 pic.twitter.com/xlumAQpyk7 — Conceptions Events (@ConceptEventsNJ) July 24, 2024

A közösségi oldalakon megosztott felvételeken látszik, hogy a terminálhoz kiérkező rendőrök és tűzoltók a repülőtér bejáratainál zsúfolódnak a csomagokkal érkező utasok csoportjaival együtt, miközben a tűzriadó megszólal.

Az X-en megosztott más felvételeken az látható, amint egy járatot a kifutópályán tartanak vissza a felszállástól, miközben egyre több tűzoltóautó, rendőrautó és más vészhelyzeti jármű érkezik, és a repülőtéri terminálhoz hajtanak.

There’s a fire inside JFK airport pic.twitter.com/QEYsXajxsM — Nerdy 🅰🅳🅳🅸🅲🆃 (@Nerdy_Addict) July 24, 2024

„A terminált a füst miatt evakuálták” – közölték a tűzoltók. A tisztviselők szerint sérültekről nem érkezett jelentés. A repülőtér működése azóta újraindult, viszont a tűz oka nem volt azonnal ismert.