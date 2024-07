Bemutatjuk testközelből a légvédelmi rendszert, amelyet az orosz–ukrán háborúban is alkalmaznak

A Frontvonal legújabb adása ismét külső helyszínről jelentkezik, ahol Tarjányi Péter állandó biztonságpolitikai szakértőnkkel Győrben, az MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezrednél jártunk, hogy górcső alá vegyük a NASAMS légvédelmi rakétarendszert, amelyet többek között a szomszédban zajló háborúban is gyakran alkalmaznak.

A Frontvonal stábja ezúttal Győrből, a Pálffy Miklós laktanyából jelentkezik, ahol az MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred segítségével nyújtunk betekintést abba, hogyan is működik a NASAMS (National/Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) hálózatalapú légvédelmi rakétarendszer, amely nemcsak Magyarország légterének védelmében lát el feladatot, hanem többek között a szomszédunkban zajló háborúban is gyakran használatos eszköz.

A műsorban Matyi Tibor Mihály ezredessel, a győri ezred parancsnokával, valamint Fitos Gergő hadnaggyal, az 1. Légvédelmi Rakétaosztály csoportparancsnokával vettük górcső alá a magyar honvédség által is alkalmazott kis és közepes hatótávolságú légvédelmi rakétarendszert.

A Frontvonal legújabb adása itt tekinthető meg:

(Borítókép: Tarjányi Péter és Gáll Csongor. Fotó: Gerencsér Tamás / Index)