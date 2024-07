Volodimir Zelenszkij keresi a kapcsolatot, már számol Donald Trump győzelmével

„Ukrajna számára az idei amerikai elnökválasztási kampány plusz bizonytalansági tényezőt jelent egy olyan helyzetben, amikor a további támogatások sorsa eleve bizonytalan volt a korábban várt háborús eredmények elmaradása miatt” – jelentette ki Kosztur András, a XXI. Század Intézet vezető kutatója az Indexnek. Mint arra rámutatott, jelenleg nem világos, pontosan mi Donald Trump terve a háborúval kapcsolatban, a republikánus elnökjelölt csak annyit árult el, hogy lezárná azt, de nem tudni, ezt hogyan képzeli el.

– tette hozzá a kutató, majd megjegyezte, ez a lehetőség már a Biden-adminisztráció esetében is felvetődött, de a demokraták alapvetően elkötelezettek Ukrajna támogatása mellett – Joe Biden vagy Kamala Harris között ebben nincs különbség –, míg Trump és környezete rendre bírálja a Kijevnek nyújtott vissza nem térítendő támogatásokat, és ehelyett vagy kölcsönökké alakítanák, vagy Európára terhelnék a háború költségeit – már amennyiben utóbbi annak folytatását szeretné.

A napokban számoltunk be arról, hogy telefonon beszélt egymással Donald Trump és Volodimir Zelenszkij.

A XXI. Század Intézet vezető kutatója arra is kitért, hogy az eddig „háborús héjaként fellépő”, volt brit miniszterelnök, Boris Johnson nemrégiben a Daily Mailben felvázolt egy béketervet, amely már elengedné Ukrajna bizonyos területeit, és engedne Oroszországnak néhány, a Nyugat számára másodlagos kérdésben – például ukrajnai orosz nyelvhasználat, szankciók – Ukrajna NATO- és EU-tagságáért cserébe. Johnson továbbá a költségek csökkenését ígéri az Egyesült Államoknak, mivel annak katonai feladatait Európában a megerősített ukrán hadsereg láthatná el (vagy legalábbis tehermentesíthetné az amerikaiakat) a volt brit miniszterelnök szerint.

Boris Johnson egyébként azután állt elő a béketervével, hogy találkozott Donald Trumppal. Ennek ellenére a kutató úgy véli, nem állítható, hogy Trump tervéről lenne szó, sokkal inkább egy olyan javaslatról, amellyel a republikánusokhoz közeli „héják” a jelenlegi hivatalos követelésekhez képest kompromisszumosnak tűnő megoldásként megpróbálhatják meggyőzni Trumpot annak megválasztása esetén.

Kosztur András ezzel összefüggésben rámutatott, a republikánus elnökjelölt vesszőparipája az ukrajnai háború finanszírozhatóságának kérdése, ugyanakkor az utóbbi időben már demokrata oldalról sem hallani olyan nyugati tervekről, amelyek Ukrajna 1991-es határainak helyreállításával reálisan számolnának, helyette az EU- és NATO-tagságot említik a győzelmi célok között. „Sőt úgy tűnik, a kijevi vezetés is kezd beletörődni ebbe a forgatókönyvbe, legalábbis az elmúlt időszak retorikája alapján” – vélekedett a kutató.

Korántsem biztos, hogy Donald Trump megválasztása esetén olyan forgatókönyvek érvényesülnek, amelyek továbbra is Ukrajna hosszú távú – akár kisebb – támogatásával és az ország nyugati integrációjával számolnak.

Kijev igyekezete ezért is irányul az utóbbi időszakban arra, hogy a diplomáciai fronton is erősítse helyzetét, és legalább részben érvényesíteni tudja saját feltételeit a jövőbeli, előbb-utóbb szükségszerűen bekövetkező tárgyalásokon. Kijev már nem olyan elzárkózó a tárgyalásokkal kapcsolatban, az ukrán álláspontra a front alakulásán túl az amerikai belpolitikai helyzet is kihathatott – kezdve a támogatási csomag körüli elhúzódó vitákkal év elején