Benjamin Netanjahu Amerikában: A háború kritikusai Irán hasznos idiótái

Benjamin Netanjahu kongresszusi beszéde a háború szempontjából döntő válaszúthoz érkezett. Amerikai tisztviselők optimizmusuknak adtak hangot a Hamász által fogva tartott túszok kiszabadítására és a konfliktus lezárására irányuló megállapodás kilátásaival kapcsolatban.

A beszédre azért is kerül sor, mert a baloldalon sokan egyre elégedetlenebbek azzal, ahogyan Netanjahu vezeti a háborút, amely több mint 39 ezer palesztin halálát okozta, és humanitárius katasztrófát okozott Gázában. A kongresszus előtt elhangzottakat és történteket a CNN foglalta össze.

Az izraeli miniszterelnök mintegy egyórás beszédében harcias hangnemet ütött meg, amikor megesküdött, hogy

„harcolni fogunk, amíg el nem érjük a győzelmet.”

A CNN szerint Netanjahu hamisan lekicsinyelte és hárította Izrael szerepét a Gázában zajló polgári konfliktusok okozásában. Bár tett némi utalást a túszok hazahozatalára irányuló erőfeszítésekre, a beszéd túlnyomó része a folyamatban lévő háborúra összpontosított, és ellenségeit − Iránt, a Nemzetközi Büntetőbíróságot és a tüntetőket − vette célba.

Több tüntetés is zajlott Netanjahu beszédével párhuzamosan

Az Egyesült Államokban országszerte tüntettek az egyetemi kampuszokon és másutt a Hamász elleni háború ellen. Többeket letartóztattak Washingtonban az Izrael-ellenes, palesztinpárti tüntetők közül, akik emlékműveket rongáltak meg és amerikai zászlót égettek szerdán a város központjában, számolt be róla az MTI.

A tüntetők a Capitolium közelében gyűltek össze, miközben Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a törvényhozás két házának ülésén mondott beszédet. A rendőrség közleménye szerint legkevesebb nyolc tüntetőt vettek őrizetbe. A tüntetők a Union Station előtti téren álló szobrokat és szökőkutakat megrongálták, azokra többi között a Hamász iszlamista terrorszervezetet éltető feliratot festettek, és Izrael-ellenes jelszavakat skandáltak.

A hatóság közlése szerint a megmozdulásra kiadott engedélyt a tüntetés idején visszavonták, és a tömeget távozásra szólították fel. A rendőrség ezt követően avatkozott be. Helyszíni felvételek szerint a tüntetők eltávolították a pályaudvar előtti zászlórúdról az amerikai lobogót, és helyére palesztin zászlókat húztak fel. Ezt követően meggyújtották az amerikai zászlót, valamint elégették a Benjamin Netanyahu, izraeli kormányfőt ábrázoló bábut. A területért felelős rendőri hatóság közölte, hogy a tüntetés felszámolása után megkezdték a rongálás nyomainak eltüntetését, ami több napon át tarthat.

A tüntetőkkel többet foglalkozott

Míg Netanjahu hevesen bírálta a háború elleni tüntetéseket, addig Joe Biden elnök és Antony Blinken külügyminiszter jelezte, hogy szerintük a palesztinpárti tüntetőknek jogos sérelmeik vannak − miközben továbbra is bírálta az antiszemitizmusba torkolló retorikát.

Demokráciánk egyik jellemzője, hogy polgáraink bármikor kinyilvánítják nézeteiket, aggodalmaikat, dühüket. És azt hiszem, ez tükrözi az ország erejét, a demokrácia erejét

− mondta a külügyminiszter a palesztinpárti tüntetésekről.

Az izraeli miniszterelnök utalt Avril Haines, az amerikai nemzeti hírszerzés igazgatójának közelmúltbeli kijelentésére, miszerint Irán megpróbálja titokban szítani a gázai konfliktussal kapcsolatos tiltakozásokat az Egyesült Államokban.

„Van egy üzenetem ezeknek a tüntetőknek: Amikor Teherán zsarnokai, akik melegeket akasztanak darukra és nőket gyilkolnak meg azért, mert nem takarják el a hajukat, támogatják és pénzelik önöket, akkor hivatalosan is Irán hasznos idiótáivá váltak” − mondta Netanjahu.

Az izraeli miniszterelnök antiszemitának tartotta azokat a vádakat, mely szerint Izrael népirtást követne el a gázai övezetben, véleménye szerint rágalom és a zsidó állam démonizálására használják fel.

Netanjahu szerint teljes képtelenség a Nemzetközi Büntetőbíróság azon állítása, mely szerint Izrael ki akarná éheztetni a gáza övezet lakosságát, ennek ellenére az ENSZ szerint 96%-uk jelenleg élelmezési válsággal küzd. A humanitárius segélyszervezetek munkatársainak elmondása alapján az izraeli kormány akadályozza a segélyek bejutását a gázai övezetbe.

Nem minden demokrata örült Netanjahu látogatásának

A kongresszus néhány demokrata tagja nem vett részt Netanjahu beszédén a háború elleni tiltakozásként, ugyanis az Izrael és a Hamász közötti konfliktus egyre inkább megosztóvá vált a demokraták között. Kamala Harris alelnök, aki demokra elnökjelölt lehet, szerdán Indianapolisban volt, de csütörtökön találkozni akar Netanjahuval − árulta egy amerikai tisztviselő a CNN-nek.

Bernie Sanders vermonti szenátor, a demokratákat támogató független képviselő azt közölte, hogy kihagyja a beszédet, tiltakozásul a Netanjahu kormánya által a Gázai övezetben folytatott „totális háború” ellen. „Netanjahut nem kellene üdvözölni az Egyesült Államok kongresszusában” - árulta el Sanders egy nyilatkozatban. „Éppen ellenkezőleg, a Gázában és Ciszjordániában folytatott politikáját és a kétállami megoldás támogatásának elutasítását határozottan el kell ítélni”.

Rashida Tlaib demokrata képviselő, az egyetlen palesztin-amerikai kongresszusi képviselőnő a beszéd alatt egy táblát tartott a magasba, amelynek egyik oldalán ez állt: „háborús bűnös”, a másik oldalon pedig az állt: „bűnös népirtásban”.

Netanjahu hálás Joe Biden támogatásáért

A beszédben elhangzott egy köszönetnyilvánítás is Bidennek Izrael támogatásáért, annak ellenére, hogy a két vezető kapcsolata megromlott a háborús veszteség miatt is. Netanjahu megköszönte az amerikai elnöknek az október 7-ei események, valamint a túszok és családjaik érdekében tett erőfeszítéseit is.

Ahhoz, hogy a civilizáció erői győzedelmeskedjenek, Amerikának és Izraelnek szövetségesnek kell maradnia

− mondta Netanjahu a jelenlévő törvényhozók hangos éljenzése mellett. „Mert amikor összetartunk, valami nagyon egyszerű dolog történik: Mi nyerünk, ők veszítenek”.

Joe Biden a tervek szerint csütörtökön találkozik Netanjahuval, majd kijelentette, hogy Izrael elérte kitűzött célját, „túlzásnak” minősítette az ország gázai akcióit, és egyértelműen kinyilvánította, hogy szeretné, ha a háború véget érne. Az elnök azt is hangsúlyozta, „bizonytalan” abban, hogy Izrael háborús bűnöket követett-e el. Utalt arra is, hogy szerinte Netanjahu csak saját politikai túlélése érdekében húzza el a háborút.

Netanjahu eközben azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy „visszatartja a fegyvereket és lőszereket Izrael számára”, amit amerikai tisztviselők határozottan visszautasítottak. Emellett határozottan megvédte Izrael önvédelemhez való jogát, mondván: „a zsidó állam kezét soha nem fogják megkötni. Izrael mindig meg fogja védeni magát.”

Miután a hét elején Washingtonba érkezett, Benjamin Netanjahu találkozott a Hamász által fogva tartott túszok néhány amerikai hozzátartozójával. Pénteken a volt elnökkel is találkozik a floridai Palm Beachen lévő Mar-a-Lagóban − jelentette be Donald Trump kedden.