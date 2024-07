Többszörös szexuális erőszakkal vádolják a divatmogult

Csoportos kereseteket és egyéni feljelentéseket is tettek a korábbi divatmogul, Peter Nygard ellen, akit már négy zaklatási ügyben elítéltek, és a héten az ötödikben is elmarasztaló ítéletet hozhat a kanadai bíróság. A férfi ellen szexuális zaklatás, szexkereskedelem, erőszakos fogva tartás, bűnös magatartásminta és zsarolás vádakkal indultak eljárások. Ha Kanadában végez, akkor majdnem ugyanez a procedúra vár a 83 éves férfira az Egyesült Államokban is, csak sokkal több nővel a vádlók oldalán.

A volt divatmogult, Peter Nygardot, aki egykor egy jövedelmező globális ruházati birodalom vezetője volt, a héten ítéli el egy kanadai bíróság szexuális zaklatásért. Tavaly novemberben egy torontói esküdtszék már négy nő bántalmazásáért elítélte, de akkor is – ahogy most is – tagadta a vádakat. Az ítélethirdetés azonban még nem jelenti a 83 éves férfi jogi kihívásainak végét, ugyanis Montrealban, Winnipegben és az Egyesült Államokban külön vádakkal kell szembenéznie szexuális zaklatás és szexkereskedelem miatt – írta meg a BBC.

Nygardot azzal vádolják, hogy befolyását és vagyonát kihasználva évtizedeken keresztül módszeresen bántalmazott és kereskedett nőkkel mindkét országban.

A férfi évtizedeken át állt egy nemzetközi ruhatervező, -gyártó és -ellátó vállalkozás – a Nygard International – élén, amelynek székhelye a kanadai Winnipegben van, és amelynek irodái New Yorkban és Kaliforniában is működnek. Hathetes torontói büntetőperében tavaly ősszel az ügyészek azzal érveltek, hogy Nygard – akinek vagyonát egykor legalább 700 millió dollárra becsülték – „státuszát” kihasználva öt nőt bántalmazott az 1980-as évek végétől 2005-ig történt incidensek sorozatában.

Védőügyvédei azzal érveltek, hogy az öt nő közül négyet – akik az állítólagos áldozatai nevében benyújtott amerikai csoportos perben is szerepelnek – anyagi haszonszerzés motiválta. Nygard a tárgyalás során azt is állította, hogy az öt nő közül négyre nem is emlékszik, és hogy soha nem cselekedett volna „ilyen módon”. Az esküdtszék négy vádpontban bűnösnek találta, egy ötödik és hatodik vádpontban – szexuális erőszak és erőszakos fogva tartás – vádjában pedig ártatlannak.

„Akkor kap halasztást, ha kómában van”

Nygard ítélethirdetését, amelyre a tervek szerint szerdán és csütörtökön kerülne sor, többször is elhalasztották, mivel két ügyvédje etikai aggályok miatt lemondott, ami késedelmet okozott. Jelenlegi ügyvédje, Gerri Wiebe ismét kérelmezte az ítélethirdetés elhalasztását – egyszer júniusban, hogy felgyorsítsa Nygard ügyét, majd júliusban, hogy további szakértői véleményeket gyűjtsön ügyfele egészségi állapotáról.

Nygard már korábban kérte, hogy a meghallgatások hátralévő részét virtuálisan tartsák meg, mondván, hogy az egészségi állapota romlik. A múlt pénteki, távoli meghallgatáson azonban Robert Goldstein, a torontói legfelsőbb bíróság ítésze azt mondta, hogy „egyszerűen nem fog további halasztásokat elfogadni”, kivéve, ha Nygard „kómában van”.

A torontói ügyészség szerint Nygard a torontói ügyben az áldozatokat – akik akkoriban 16 és 28 év közöttiek voltak – a cége székhelyén lévő luxushálószobába csalta. Az egyik ügyész leírása szerint a szobában „egy hatalmas ágy és egy bárpult, valamint ajtók voltak, olyan ajtók, amelyeken nem voltak kilincsek, és automatikus zárak működtették őket, amelyeket Peter Nygard irányított”.

Az ügyészek azt állították, hogy Nygard bántalmazta a nőket, miután bezárta őket a szobába.

A lefelé tartó spirál

Nygardnak most egy másik, szintén szexuális erőszakkal kapcsolatos üggyel kell szembenéznie Montrealban, ahol azzal vádolják, hogy több mint két évtizeddel ezelőtt bántalmazott és erőszakkal fogva tartott egy nőt.

Az ügyben 2025 januárjában kezdődik az előzetes vizsgálat. A mogul ellen Winnipegben is vádat emelnek állítólagos 1993-ban elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban, amelyek egy akkor 20 éves nőt érintettek. Ebben az esetben a férfi állítólag fogva tartotta és megerőszakolta a nőt, miután meghívta egy modellmunkára. A férfi tagadta a vádakat.

Amint a kanadai büntetőügyei lezárulnak, kiadják az Egyesült Államoknak, ahol a hatóságok szerint „évtizedeken át tartó bűnös magatartásmintát” tanúsított, amely legalább egy tucat áldozatot érintett világszerte. Nygardot 2020 decemberében vádolták meg a New York-i ügyészek szexkereskedelemmel és zsarolással kapcsolatos bűncselekményekkel. Az amerikai igazságügyi minisztérium azzal vádolta, hogy „olyan nőket és kiskorú lányokat vett célba, akik hátrányos gazdasági helyzetből származtak, vagy akiket korábban bántalmaztak”.

Azt állították, hogy Nygard közel maradt bizonyos áldozatokhoz, akiket „barátnőknek” vagy „asszisztenseknek” nevezett, és arra használta őket, hogy új nőket toborozzon magának, akikkel szexelhetett.

Egy külön, immár csoportos keresetet is indított ellene 57 nő az Egyesült Államokban, bár azt a büntetőeljárás miatt felfüggesztették. Nygard 2020-as winnipegi elfogása óta Kanadában van előzetes letartóztatásban. Az év februárjában lemondott cégének elnöki tisztségéről, nem sokkal azelőtt, hogy az csődöt jelentett, miután az amerikai hatóságok razziát tartottak a cég New York-i székhelyén.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http:// vansegitseg.im.gov.hu.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.