Családi nyaralása előtt az EU-s tagállamok által jelölt biztosok listáját kérte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke – írja a Politico. Von der Leyen minden országot arra kér, hogy egy férfit és egy nőt jelöljenek, kivéve, ha a hivatalban lévő biztos marad. Az új bizottságban azonban csak egy ember kap valódi szerepet majd.

Több kormány is úgy döntött, hogy elkerül egy kellemetlen belpolitikai harcot, és visszaküldi a jelenlegi emberét. A portál szerint a szlovák Maros Sefcovic és a lett Valdis Dombrovskis újabb öt évre készülhetnek a bizottságban, de a horvát Dubravka Suica és a holland Wopke Hoekstra – aki Frans Timmermans helyére érkezett – helye is biztosnak tűnik, ám a két ország kormánya még nem erősítette meg jelölésüket.

A francia és görög jelöltek személye egyelőre szintén kérdéses, hiszen jelenleg bizonytalan, hogy visszaküldik-e jelenlegi biztosukat, Thierry Bretont és Margaritisz Schinaszt. A spanyolok azonban reménykednek, hogy Teresa Ribera zöldminiszterük kaphatja meg az energia- és klímaügyi portfóliót.

Vannak „újoncok” is a listán: Svédország Jessika Roswall uniós minisztert, Finnország Henna Virkkunen európai parlamenti képviselőt, Szlovénia Tomaz Veselt, a számvevőszék korábbi elnökét, Írország Michael McGrath pénzügyminisztert, Csehország pedig Jozef Síkela ipari és kereskedelmi minisztert jelölte.

16 ország még nem jelölte meg biztosait

Ahogy a térképen is látható, több ország nem adott még le jelölteket, valamint – ahogyan azt kérték – eddig senki sem állított nyilvánosan két jelöltet, de az európai vezetők jól tudják, hogy von der Leyen egy nemek szerint kiegyensúlyozott Bizottságra vágyik.

Nagy a küzdelem a különböző tárcákért is, a franciák és az olaszok például a kereskedelmi és a versenyügyi tárcára hajtanak, ám az is lehet, hogy Giorgia Meloniék gesztusként megkapják a szimbolikus mediterrán portfólió helyett. Hasonlóan izgalmas kérdés az agrár- és az élelmiszeripari portfólió is, utóbbira a luxemburgi Christophe Hansen lehet a befutó, azonban az is lehet, hogy a jelenlegi luxemburgi biztos, Nicolas Schmit újabb mandátumot kap, és ezzel elszálltak Hansen reményei.

Ciprus az új, a Földközi-tengerrel foglalkozó biztosi pozícióra fejezte ki érdeklődését, amely a bevándorlást, valamint a közel-keleti és észak-afrikai biztonsági helyzetét vizsgálja.

Kik lesznek a végső győztesek?

Mindez Ursula von der Leyenen múlik. Figyelembe kell vennie a nemek, a politikai pártok és a földrajzi egyensúlyt.

A vezetők természetesen alkudozni fognak a tárcákról (sőt már meg is tették, mert az Európai Tanácsban támogatták von der Leyent), remélve, hogy egy befolyásos posztot szereznek. A bizottság elnökének kihívás lesz elegendő nőt találni, így a női jelöltet állító országok előnyben vannak azokkal szemben, akik férfit küldenek. Von der Leyen azt is világossá tette a vezetők számára, hogy tapasztalt és alkalmas biztosokat szeretne, akiknek ideális esetben van némi vezetői tapasztalatuk a saját országukban.

A jelölések augusztus végéig érkeznek be. Az uniós tisztviselők abban reménykednek, hogy november 1-ig megalakul az új Európai Bizottság.