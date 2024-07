Az FBI igazgatója szerint nem biztos, hogy a merénylő lövedéke találta el Donald Trumpot

Christopher Wray, a Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) igazgatója szerint Donald Trumpot nem golyó, hanem srapnel, azaz levegőben robbanó repeszgránátdarab találhatta el a merényletkísérletben – írja a Sky News.

Mint arról beszámoltunk, július 13-án, a pennsylvaniai gyűlésén meglőtték Donald Trump republikánus elnökjelöltet, akinek merénylőjét – a 20 éves Thomas Matthew Crooksot –

azonnal likvidálták a mesterlövészek. A lövész a lőszereket egy automatából vásárolta, előtte pedig drónnal többször is körbepásztázta a területet, hogy felkészüljön az akciójára. A merényletben egy családapa meghalt, és további két ember megsebesült.

Azt, hogy Donald Trumpot – akinek a lövedék a fejét és a fülét is súrolta kisebb sérülést okozva – nem a merénylő lőszere, hanem repesz találhatta el a merényletkísérletben, az FBI igazgatója, Christopher Wray vetette fel a képviselőház igazságügyi bizottságának szerdai meghallgatásán.

Némileg kérdéses, hogy golyó vagy repesz találta-e el az elnök fülét

– mondta, hozzátéve, hogy jelenleg nem tudja megerősíteni, hogy a feltételezések szerint a volt elnököt megsebző golyó egyáltalán hol csapódott be.

Az FBI azonban a szövetségi meghallgatás után csütörtökön kiadott egy közleményt, amelyben azt írták, hogy a július 13-i lövöldözés egyértelműen merényletkísérlet volt. A Trump-kampány egyik szóvivője, Jason Miller pedig „összeesküvésnek” nevezte azt az elképzelést, hogy Trumpot nem találta el a merénylő lövedéke.

Donald Trump egykori fehér házi orvosa, Ronny Jackson (aki most is részt vett az elnök kezelésében) a közösségi médiában „teljesen felelőtlennek” nevezte Wray megjegyzéseit, és megerősítette, hogy ő maga is látta a sérülést.

Súlyos mulasztások vezethettek a merénylethez

Az FBI-igazgató a bizottsági meghallgatáson arról is beszélt, hogy az elkövető a merényletet megelőző héten John F. Kennedy meggyilkolásának részletei után kutatott az interneten, egészen pontosan az után, hogy Lee Harvey Oswald 1963. november 22-én a texasi Dallasban milyen távolságra volt az autókonvojban utazó Kennedytől. A fiatal férfi ugyanezen a napon regisztrált a Trump-gyűlésre is. Crooks indítéka továbbra is ismeretlen.

A Donald Trump elleni merényletnél elkövetett hibák következtében lemondott Kimberly Cheatle, az Egyesült Államok Titkosszolgálatának (Secret Service) igazgatója is, miután mindkét nagy párt képviselői lemondásra szólították fel. Korábban az utóbbi évtizedek „legjelentősebb műveleti kudarcának” nevezte azt, ami a Trump elleni merénylet közben történt. A hétfői meghallgatáson azt mondta a kétpárti törvényhozóknak, hogy teljes felelősséget vállal a mulasztásokért. Azzal viszont magára haragította a képviselőket, hogy nem tudott válaszolni néhány konkrét kérdésre azt illetően, hogy milyen hibákat követtek el.