Elfogták minden idők leghatalmasabb drogbáróját

Letartóztatták a világ egyik leghatalmasabb drogbáróját, aki 21 évig volt szökésben – Ismael „El Mayo” Zambada a mexikói Sinaloa-kartell vezetője és alapítója. A rendőrség közlése szerint a társaival egy chartergéppel szálltak le a határ menti El Paso városának egyik magánrepülőterén, ahol feladták magukat – összegezte a Bild.

A 76 éves Zambada 1989-ben Joaquin „El Chapo” Guzmannal együtt alapította a drogkartellt, amely több ezer ember haláláért felelős. 2017-ben adták ki El Chapót az Egyesült Államoknak, miután megszökött egy mexikói börtönből, jelenleg Amerikában tartják fogva rendkívül szigorúan felügyelet mellett.

Lefizethette az „egész” mexikói kormányt

Csütörtökön Zambadával együtt letartóztatták El Chapo fiát, Joaquin Guzman Lopezt is – jelentette be az amerikai igazságügyi minisztérium. Zambada ellen februárban emelt vádat fentanilkereskedelem és -gyártás miatt. A halálos kábítószer erősebb a heroinnál, és a fentanil a 18 és 45 év közötti amerikaiak körében a vezető halálozási ok.

Zambada több mint két évtizede menekült az amerikai hatóságok elől, és 5 millió dolláros vérdíj volt a fején.

Merrick Garland amerikai főállamügyész nyilatkozatában rámutatott, „a két férfi a világ egyik legerőszakosabb és leghatalmasabb kábítószer-kereskedő szervezetét vezeti”.

A fentanil a leghalálosabb drogfenyegetés, amellyel országunk szembenézett, az Igazságügyi Minisztérium addig nem nyugszik, amíg a közösségek megmérgezéséért felelős minden egyes kartellvezetőt, -tagot és társaikat felelősségre nem vonnak

– tette hozzá az amerikai bűnüldözés legfőbb tisztviselője. Az ügyészek szerint a Sinaloa-kartell a legnagyobb kábítószer-beszállító Amerikában. A kábítószer-ellenes hatóság (DEA) 15 millió dollárig terjedő jutalmat ajánlott fel korábban Zambada elfogásáért.

Végezetül érdemes kiemelni, 2019-ben azzal vádolták Zambadát, hogy megvesztegette az „egész” mexikói kormányt, cserébe, hogy szabadon és félelem nélkül élhessen.