Óriási sikerről számolt be Thaiföld, de még bőven van miért aggódni

Míg tavaly legfeljebb 189-re tették a tigrisek számát Thaiföldön, addig mára a 223-at is elérheti a számuk. A tigrispopuláció növekedése azután kezdődött el, hogy 2007-ben fajmegőrzési programot indítottak védelmük érdekében. A program legfontosabb eleme az orvvadászat visszaszorítása volt. A természetvédők szerint a thaiföldi lépések történelmi sikert eredményeztek, ugyanakkor a térség többi országában továbbra is veszélyben van a fennmaradásuk. Most abban bíznak, hogy a thaiföldi példa mintául szolgálhat a térség országainak.