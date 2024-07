A lengyeleknél kiverte a biztosítékot a tusványosi beszéd, Szijjártó Péternél betelt a pohár

Orbán Viktor tusványosi beszédére többen reagáltak már, most viszont az előadásban sokat emlegetett lengyelek is csatlakoztak. Wladyslaw Teofil Bartoszewski külügyminiszter-helyettes szerint Orbán beszéde támadás volt Lengyelország, az USA, az Európai Unió és a NATO ellen is.

„Nem üzletelük Oroszországgal, ellentétben Orbán miniszterelnökkel, aki a nemzetközi társadalom peremére szorult, mind az Európai Unióban, mind a NATO-ban” – mondta Bartoszewski a lengyel Business Insidernek.

A miniszterhelyettes nem érti, hogy Magyarország még miért van a NATO-ban, ha Orbán Viktor szerint ennyire mostohán bánnak vele. Feltette a kérdést, Orbán miért nem alapít egy új szövetséget Putyinnal és a többi tekintélyelvű országgal? „Ha nem akarsz klubtag lenni, kiléphetsz” – fogalmazott.

Blokkolja az Ukrajnának nyújtott katonai segélyünk uniós visszatérítését, és azt mondja, hogy továbbra is blokkolni fogja. Régen volt egy mondás: „lengyel, magyar, két jó barát”, de itt most veszekedés van a családban

– zárta Bartoszewski.

Mint az Index is megírta, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a héten azt mondta: az Európai Békekeretből származó 6,5 milliárd eurós fegyverszállítási ellentételezés kifizetését Ukrajnának mindaddig blokkolni fogja Magyarország, amíg Kijev nem teszi újra lehetővé a Lukoil zavartalan kőolajszállítását Ukrajnán keresztül Magyarországra.

Szijjártó Péter a közösségi médiában reagált lengyel külügyminiszter-helyettes szavaira. Szerinte a lengyel kormány képmutató, ugyanis azért kritizálják a magyar kormányt, mert kőolajat importálnak Oroszországból, miközben ők is ugyanezt teszik: „ha jól megnézzük az egyik legnagyobb orosz olajipari vállalat vásárlóinak listáját, akkor azon bizony ott találjuk a lengyeleket is.”

Ezzel nem is lenne semmi baj, mert az energiaellátásnak végső soron fizikai alapjai vannak, viszont ha ez már így alakult, akkor nem kellene képmutatónak lenni, és nem kellene másokat vádolni

– fogalmazott a külügyminiszter, aki szerint „a lengyel-magyar testvériség megőrzésének szándékával hosszú ideig tűrtük a mostani lengyel kormány provokációit és képmutatását, mostanra azonban betelt a pohár”.

Bukás után visszatérés

Orbán Viktor Tusványoson elmondta, hogy az Egyesült Államok Lengyelországot akarja megtenni Európa amerikai központjává – ez azonban egy hamvába holt terv, hasonlóan az ukrán EU- és NATO-csatlakozáshoz. A miniszterelnök azt mondta, hogy szerinte a lengyelek tervük bukása után visszatérnek a V4-ekhez.

Emellett azzal vádolta a lengyeleket a Business Insider szerint, hogy meggyengítették a Berlin–Párizs-tengelyt Európában, hogy a London–Varsó–Kijev–Baltikum–Skandinávia vonalt erősítsék.

(Borítókép: Orbán Viktor Tusnádfürdőn 2024. július 27-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)