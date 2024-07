Meghallgatták a titkosszolgálatot a Donald Trump elleni merénylet ügyében

Ahogy arról beszámoltunk, egy pennsylvaniai gyűlésén meglőtték Donald Trump republikánus elnökjelöltet, akinek merénylőjét – a 20 éves Thomas Matthew Crooksot – azonnal likvidálták a mesterlövészek. A lövész a lőszereket egy automatából vásárolta, előtte pedig drónnal többször is körbepásztázta a területet, hogy felkészüljön az akciójára.

Később kiderült, hogy civilek is levideózták az elkövetőt, amint pozícióban fekszik, valamint egy testkamerás felvétel is kiszivárgott, mely szerint a titkosszolgálat is tudott a lövészről. A merényletnél elkövetett sorozatos hibák következében Kimberly Cheatle, a titkosszolgálat igazgatója lemondott pozíciójáról.

A szenátus igazságügyi és belbiztonsági bizottsága kedden meghallgatást tartott a merényletkísérletről, miközben több vizsgálat is folyik a balul elsült ügyekben – írja a BBC. Ronald Rowe, a titkosszolgálat megbízott igazgatója elmondta, hogy megviselte őt, hogy biztonsági hibákat vétettek, valamit hozzátette, hogy már azonosították a hiányosságokat, amivel foglalkoznak is majd.

Az egyik hibát kiemelve a megbízott igazgató elmondta, hogy a titkosszolgálat nem tudott bevetni egy drónt a gyűlés előtt a mobilkapcsolati problémák miatt, és

ha ezt megtették volna, valószínűleg észlelték volna a fegyveres által irányított drónt.

Annak ellenére, hogy Kimberly Cheatle múlt héten lemondott az igazgatói posztról, a republikánusok világossá tették, hogy több intézkedést akarnak. Ronald Rowe azt mondta, hogy az „irányelvek megsértését” elkövető ügynököket „felelősségre fogják vonni”, akár kirúgással is.

Sem Ronald Rowe, sem Paul Abbate FBI-igazgatóhelyettes nem tudott válaszolni arra, hogy a fegyveres, Thomas Matthew Crooks hogyan tudott puskával feljutni a háztetőre, ahonnan rálőtt Donald Trumpra.

Paul Abbate elmondta, hogy ügynöksége még mindig próbálja azonosítani a fegyveres indítékát, hozzátéve, hogy a nyomozók találtak egy közösségi média fiókot, amelyről úgy vélik, hogy a férfihoz köthető, és olyan posztokat tartalmaz, amelyekről úgy tűnnek „hogy antiszemita és bevándorlásellenes témákat tükröznek”.