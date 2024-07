Halálos vírus terjed Gázában, óriási veszélyben a gyermekek

A gázai egészségügyi minisztérium hétfőn gyermekbénulási járványhelyzetet hirdetett – számolt be erről a Reuters hírügynökség.

„Nagyon valószínű, hogy a Gázai övezetben is vannak gyermekbénulással fertőződöttek, ami visszaesést jelent a betegség felszámolására irányuló globális erőfeszítések terén is” – tette hozzá az Egészségügyi Világszervezet szóvivője.

A gázai minisztérium a SZENNYVÍZVIZSGÁLATOK jelzése után hirdette meg a járványhelyzetet.

A WHO szerint a gyermekbénulás már csak Pakisztánban és Afganisztánban jelent veszélyt, ugyanakkor több mint 30 országban még mindig jelen van. Érdemes kiemelni, hogy Gázában megbetegedést egyelőre nem regisztráltak, de a járványhelyzetet a WHO is alátámasztotta. A szervezet szerint valószínűleg már megfertőződhettek emberek, de az esetek felderítése nehéz, mert a potenciálisan halálos betegség tünetmentes is lehet.

Jelenleg vizsgálat és kockázatértékelés folyik Gázában. A gyermekbénulás rendkívül fertőző betegség, a vírus behatolhat az idegrendszerbe, és kisgyermekeknél bénulást, végül halált okozhat.

A tömeges oltási kampányoknak köszönhetően a gyermekbénulás esetei 1988 óta világszerte 99 százalékkal csökkentek, és továbbra is igyekeznek a betegség teljes felszámolására. A WHO több mint 1 millió oltóanyagot küldött a gázai gyermekek megfertőződésének megelőzésére.

Korábban már megírtuk, hogy az Izraeli Védelmi Erők (IDF) gyermekbénulás elleni oltási kampányt indított katonáik számára a Gázai övezetben, miután kimutatták a vírust a terület szennyvízrendszerében. Az önkéntes alapon zajló oltási kampány a Gázai övezetben szolgálatot teljesítő valamennyi katonára és tartalékosra vonatkozik.