Szijjártó Péter keményen beleszállt „a hazugság mocsarába süllyedő” lengyelekbe

Nem csitul a diplomáciai adok-kapok Lengyelország és Magyarország között. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter volt az, aki legutóbb nekiment a lengyel kormánynak.

„Mi nagyra tartjuk a lengyel diplomáciát, ezért is rossz nézni, ahogy az lesüllyed a hazugság mocsarába” – hangsúlyozta a politikus, aki „ezeregyedszer” is megismételte, hogy a „békemisszió” alatt Orbán Viktor miniszterelnök Magyarországot képviselte, és nem az Európai Uniót. „Talán most sikerül megérteni” – tette hozzá.

Orbán Viktor magyar miniszterelnököt hosszú hetek óta folyamatos kritikák érik a nyugati demokratikus országoktól, miután „békemissziót hirdetett”. A „békemisszió” első állomása Ukrajna volt, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a feszült viszony és Magyarország háborúban elfoglalt álláspontja ellenére is fogadta a magyar kormányfőt. Ezután következett Vlagyimir Putyin orosz elnök, Hszi Csin-ping kínai elnök, Recep Tayyip Erdogan török elnök és Donald Trump amerikai elnökjelölt.

A magyar diplomácia minden igyekezetével próbálja hangsúlyozni, hogy Orbán Viktor Magyarország és nem az Európai Unió képviseletében tárgyalt, de az Európai Unióban ezt nem hiszik el. Ennek oka az lehet, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök az Európai Unió soros elnökeként mutatta be a magyar miniszterelnököt, aki nem helyesbített, ráadásul a magyar soros elnökség logója is szerepelt a „békemisszióról” közzétett képeken és videókon. Utóbbit a Donald Trumppal való tárgyalásról készült felvételekről hagyták csak le.

Elszigeteltségről beszélni egy olyan miniszterelnök és kormány esetében, amely Európából mára egyedüliként tud kapcsolatot tartani egyszerre Kelet és Nyugat felé, nem vall túlzott bölcsességre. Mi mindenesetre várjuk vissza lengyel testvéreinket, vissza Közép-Európába

– üzente meg a lengyeleknek a külügyi tárca vezetője.

Lengyelország lépett elő a legfőbb kritikusként

Bár korábban kifejezetten jó viszony jellemezte a magyar–lengyel kapcsolatokat, Donald Tusk Európa-barát miniszterelnök tavaly decemberi hivatalba lépését követően különösképp megromlott a barátság. Ezen a feszült helyzeten sikerült tovább rontani, miután a magyar miniszterelnök békemissziót hirdetett, mivel Lengyelország az, aki a leghangosabban elítéli Orbán Viktor akcióját.

A magyar miniszterelnök Tusványoson erőteljesen reagált a lengyel bírálatokra. Orbán Viktor arról beszélt, hogy az Egyesült Államok Lengyelországot akarja megtenni Európa amerikai központjává. Szerinte azonban ez „egy hamvába holt terv”, hasonlóan az ukrán EU- és NATO-csatlakozáshoz. A miniszterelnök azt mondta, hogy szerinte a lengyelek tervük bukása után visszatérnek a V4-ekhez.

Wladyslaw Teofil Bartoszewski külügyminiszter-helyettes szerint Orbán beszéde támadás volt Lengyelország, az USA, az Európai Unió és a NATO ellen is.

Nem üzletelünk Oroszországgal, ellentétben Orbán miniszterelnökkel, aki a nemzetközi társadalom peremére szorult mind az Európai Unióban, mind a NATO-ban

– mondta Bartoszewski.



A miniszterhelyettes nem érti, hogy Magyarország még miért van a NATO-ban, ha Orbán Viktor szerint ennyire mostohán bánnak vele. Feltette a kérdést, Orbán miért nem alapít egy új szövetséget Putyinnal és a többi tekintélyelvű országgal? „Ha nem akarsz klubtag lenni, kiléphetsz” – fogalmazott.

Az üzengetés tovább folytatódott, amikor Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszternek feltették a kérdést, hogy nem jelentenek-e problémát Orbán Viktor közelmúltbeli utazásai Hszi Csin-ping kínai elnökhöz és Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz?

Radoslaw Sikorski leszögezte, hogy szeretné látni ezeknek a találkozásoknak a hatását, és amellett, hogy a magyar miniszterelnök komoly PR-tevékenységét elismeri, megemlítette, hogy az Európai Unió Külügyi Tanácsának ülésén Magyarország álláspontja nem kapott támogatást. Sikorski szerint Orbán Viktor „elszigeteltnek tűnik”, holott éppen ő az, aki szolidaritást kér Európától az olajellátás kérdésében.