Bűnösnek vallotta magát a BBC volt sztárhíradósa, akinél pedofil képeket találtak

Huw Edwards, a BBC volt híradósa bűnösnek vallotta magát pedofil képek készítésében, amelyeket a telefonján, a WhatsApp üzenetküldő alkalmazáson keresztül tárolt. Edwardsot azzal vádolják, hogy hét darab legsúlyosabb, A minősítésű pedofil kép, továbbá 12 B és 22 C kategóriába sorolt fénykép volt a birtokában – írja a SkyNews.

A 62 éves férfi – akit tavaly novemberben tartóztattak le és június 26-án emeltek vádat ellene – elismerte, hogy 2020 decembere és 2022 áprilisa között három bűncselekményt is elkövetett, vagyis mindhárom kategóriájú fénykép a birtokában volt – írja a SkyNews.

Az A kategóriás, vagyis a legsúlyosabb minősítésű képek többnyire 13 és 15 év közötti gyerekeket ábrázoltak. Ezen kívül találtak a telefonján két videót is, amelyeken egy hét- és egy kilencéves gyerek szerepelt.

Edwards védőügyvédje, Philip Evans KC elmondta, hogy nem állítható, hogy az egykori híradós készítette volna a képeket, és hogy a képek kizárólag az ő WhatsAppjában lettek volna. Az ügyvéd azt állítja, hogy Edwards nem tárolt vagy küldött pedofil képeket, és nem is kért ilyen tartalmakat sehonnan.

A legsúlyosabb kategóriájú képekből is akadt a híradósnál

Az üggyel foglalkozó angliai ügyészség, a The Crown Prosecution Service (CPS) szerint a „készítés” fogalma magában foglalhatja a tartalom megnyitását, elérését, letöltését és tárolását, valamint a kép közösségi médián keresztül történő fogadását, még akkor is, ha az kéretlenül történt, és akkor is, ha egy csoport tagjaként tette mindezt.

Az A kategóriába tartozó képek a legsúlyosabbak, és átható szexuális tevékenységet, állattal folytatott szexuális tevékenységet vagy szadizmust foglalnak magukban, míg a B kategóriába tartozó képek „nem látható szexuális tevékenységet” jelenítenek meg. A C kategóriás képek pedig nem tartoznak az A vagy B kategóriába, és nem ábrázolnak szexuális tevékenységet.

Edwards a BBC egyik legismertebb és legjobban fizetett műsorvezetője volt, mielőtt áprilisban lemondott. Mintegy 20 éven át vezette a BBC News At Ten című műsorát, amely a jelentős, országos események közvetítésével foglalkozott, többek között ő jelentette be II. Erzsébet királynő halálhírét, és tudósított a temetéséről.

A társaság legutóbbi éves jelentése szerint a 2023/24-es évre 475 ezer és 479 ezer 999 font közötti fizetést kapott.

Ebben a cikkben a szexuális visszaélés bűncselekmény a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.