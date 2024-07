Augusztus 1–3. között rendezik meg idén az MCC Fesztet Esztergomban, ahol a Harc a közösségi médiában: versenyben a normalitás? című panelbeszélgetésen részt vesz Donald Trump egykori tanácsadója, a Trump adminisztráció óta TikTokon híressé váló John McEntee is. McEntee nagyon rövid idő alatt és nagyon fiatalon jutott előre a ranglétrán a Donald Trump által vezetett Fehér Házban.

Az időközben a The Right Stuff néven jobboldali társkereső applikációt létrehozó McEntee-vel készített interjúnkban többek között szóba került:

hogyan volt képes ilyen hamar kijárni a ranglétrát a Trump-adminisztrációban;

miért döntött úgy, hogy a politikai pozíciók után tiktoker lesz;

mit gondol a közösségi oldalak demokráciára gyakorolt hatásairól tartalomgyártóként;

az amerikai kultúrharc jelenlegi állapotáról;

és Magyarországról.

Út a Fehér Házig

Az olvasóink, lehet, nem ismerik az ön karrierjét, és hogy milyen gyorsan emelkedett a Fehér Ház egyik befolyásos pozíciójába 30 éves korára. A Fehér Ház elnöki személyzeti irodájának igazgatójaként több mint négyezer politikai kinevezést felügyelt. Hogyan vált egy egyetemen amerikaifutball-játékos, frissen végzett fizetetlen önkéntesből pár éven belül Trump személyi tanácsadójává?

Ahogy említette, először fizetetlen önkéntesként kezdtem – válaszolta John McEntee az Indexnek. – Amikor Donald Trump 2015 júniusában bejelentette, hogy elindul az elnökjelöltségért, számomra nagyon lelkesítő volt, mivel nem tipikus politikus volt. Nem volt hatalmas apparátusa, nagy csapata vagy infrastruktúrája. Mivel önkéntesként kezdtem, kicsit könnyebb volt előrelépni a ranglétrán, mert a csapat összetartó volt és kicsi. Korán kezdtem és minden állást elfogadtam, amelyet felajánlottak – talán a negyedik alkalmazott lehettem ott.

Hogyan lett gyakornokból végül fehér házi alkalmazott?

Ahogy a kampány egyre nagyobb lett és ő lett a republikánus elnökjelölt, majd legyőzte Hillaryt [Hillary Clinton, a Demokrata Párt elnökjelöltje 2016-ban – szerk.], egyre több szerepet vállaltam.

Olyan volt, mintha egy startup része lennék egy kicsi, alacsony költségvetésű cégnél, ahol volt ez a hatalmas, karizmatikus alak, Donald Trump.

Először szervezőként kezdtem, majd útikoordinátor voltam és megtanultam együtt dolgozni minden csapattaggal. Később Trump delegációjának része voltam 2016 alatt. Ez nőtt ki végül egy személyi tanácsadó szereppé a Fehér Házban.

Milyen volt Donald Trumpnak dolgozni? Mennyivel volt más a kampány alatt, mint amikor elnök volt?

Olyan kampányt vitt, amilyet még sohasem láttam. A nap 24 órájában dolgozott heti hét napon keresztül. Naponta öt, hat, de akár hét államba is ellátogattunk, ami hatalmas területet jelent. Fantasztikus munkamorálja volt, minden nagyon gyorsan zajlott. Ha emlékszik, akkor az egész világ figyelme rá irányult. Az emberek azt kérdezték, ki ez a Donald Trump? Ismerjük őt az üzleti világból, a televízióból vagy a filmekből, most pedig elnökjelölt, aki az Amerika az első és Tegyük újra naggyá Amerikát üzenettel kampányolt, ami nagyon rezonált az egész országban. Ez nagyon izgalmas időszak volt, és örülök, hogy az első sorból figyelhettem.

És milyen volt a Fehér Házban?

A Fehér Házban dolgozni természetesen az egyik legnagyobb megtiszteltetés, nagy privilégium. Minden amerikai, aki a politikában van, szeretne ott dolgozni – legyen az akár Washingtonban a Hillen [a Capitololiumot szokták így nevezni – szerk.], ez mindenki álma.

Ez az ország központja, itt történnek a dolgok, itt születik a történelem.

Az, hogy tanácsadói szerepben lehettem, hogy láthattam minden fejlődést, hogyan kommunikál az elnök a világ vezetőivel, hogyan dönt a politikában, és ezek a döntések milyen pozitívan hatnak az emberekre, nagyon jutalmazó és kielégítő volt.

„Aki uralja a platformot, növeli az esélyeit”

Mióta véget ért a Trump-elnökség, megalapította a „konzervatív Tindert”, a The Right Stuffot és hírnévre szert a TikTokon is. Miért pont a TikTokra esett a választás, hiszen még Trump is kritizálta elnökként.

A TikTok olyan platform, ahol nem kell nagy követőtáborral rendelkezni ahhoz, hogy valaki virálissá váljon. Emiatt, ha új terméket, oldalt indítasz vagy influenszer akarsz lenni, ez a legjobb hely, ahová fordulhatsz. A nulláról indultunk, és egy év alatt sikerült elérnünk néhány millió követőt, ami lenyűgöző. Ez nagyban köszönhető az algoritmusnak, és hogy csaknem 170 millió amerikai használja a TikTokot – a világon más országaiban is hasonló az arány. Izgalmas platform, könnyű követni a trendeket, használni ismerős zenéket. Emellett a formátuma is szórakoztató.

És miért pont erre esett a választás?

Összességében nagyon könnyed és kreatív, és ez volt az, amit mi is szerettünk volna. A politikai tartalom unalmas lesz, ha hosszúra nyúlik, mert a tömegnek nincs igényük rá. Ha a tömeget akarod elérni, ha a lehető legtöbb emberhez akarsz szólni, akkor ott kell őket keresni őket, ahol vannak.

Videóiban jobboldali kontenteket gyárt, gyakran kritizálva, vagy akár kiparodizálva a baloldalt. Az MCC Feszten is a közösségi médiáról beszél – emiatt is ültünk le most. Ön szerint milyen szerepet játszik a közösségi média a modern demokráciában?

Úgy látom, az amerikai választásokat általában az nyeri, aki birtokolja és kontrollálja, vagy akinek a legtöbb követője van a legújabb kommunikációs technológiában. Legyen az Franklin D. Roosevelt csaknem 100 évvel ezelőtt a rádióval, vagy John F. Kennedy a televízióval – ő nagyon jól és hitelesen nézett ki a televízióban Nixonhoz képest, és azt mondják, ez döntötte el a választást –, vagy Barack Obama a Facebookkal, Trump a Twitterrel. Most a TikTok a legújabb ebben a technológiai fejlődésben, ezért mondom azt, hogy aki uralja ezt a platformot, növeli az esélyeit a választás megnyerésére.

Ebben ki áll most jobban? A demokraták vagy a republikánusok?

Elég megosztott. Nyilvánvalóan, mióta Trump csatlakozott, uralja a platformot. Ugyan nem használja sokat, de csak a tény, hogy rajta van, és azt mondja, nem hagyja betiltani a TikTokot, azzal a fiatalabbakhoz szól, hogy egy véleményen van velük.

Kamala Harris bejelentése óta sok vele kapcsolatos tartalmat láttam, de jelenleg ez döntetlennek tűnik.

Azonban szerintem a jobboldali kontentekre nagyobb az étvágy, mert baloldali tartalmakat sok helyen látni – a mainstream médiában, Hollywoodban, vagy az akadémiai világban. Amikor az emberek ízelítőt kapnak a jobboldali tartalmakból, akkor azok nagyon jól mennek, mert nem szoktak hozzá, hogy ezeket ilyen gyakran lássák.

Jobban kell teljesíteni a cenzúránál, a félretájékoztatásnál és a káros tartalmaknál

Említette, sok jobboldali üzenet van ezeken a platformokon, viszont arról tanulmányok születtek, hogy a közösségi oldalak milyen ártalmasak az emberek számára. Az Instagramról tudjuk, hogy befolyásolja a fiatalok testképét és mentális egészségét, míg a Facebook és a Twitter algoritmusai visszhangkamrákat építenek, így egy ember többnyire csak a saját véleményéhez hasonló tartalommal találkozik, ahol a véleményét „tényként” megerősítik, ami mélyíti a polarizációt. Erre jó példa például a koronavírus-járvány.

A konzervatívoknak a tech-cégekkel a legnagyobb problémája a cenzúra volt, ami szinte minden platformon megjelent. Azóta elmozdultunk egy véleményekben szabadabb internet felé, ami szerintem jó. Nyilván lennie kell néhány szabálynak, de például az, hogy Elon Musk megvásárolta a Twittert, hatalmas nyereség ehhez. Azóta az alternatív platformok is jobban működnek, ami szintén hatalmas győzelem, ahogy az is, hogy Donald Trump megjelent a TikTokon. Szóval a hangulat változik a közösségi oldalakon, ami elsődleges most a konzervatívok számára. A fiatalokkal kapcsolatosan említett meglátással egyetértek. Szerintem az Instagram ártalmas lehet számukra, emiatt kollektíven, társadalomként és országként mindannyiunknak azt kellene mondanunk, hogy talán be kellene vezetni korhatárt a közösségi média használatához, mivel talán túl korán kerülnek fel rá az emberek.

Egyetértek, hogy meg kell vizsgálni a hatásait a gyerekekre, azonban nem szabad megszüntetni a közösségi médiát, hiszen ez most már az internet és a modern élet része.

A TikTok valószínűleg kevésbé ártalmas, mint az Instagram a fiatalokra, különösen a fiatal lányokra, mivel az inkább komédia és jóval könnyedebb hangulatú.

Előbb azt állította, hogy ezeken a platformokon cenzúra van, ugyanakkor nagyon sok félretájékoztatás és álhír is terjed ezeken az oldalon. Nagyon sok tartalom a TikTokon azt mondja, hogy a másik oldal démon, ami el akar pusztítani mindent – legyen az bal- vagy akár jobboldali. Ön szerint az ilyen tartalmaknak köze lehet az olyan eseményekhez, mint a Capitolium ostroma 2021. január 6-án, vagy a Donald Trump elleni merényletkísérlet? Úgy látni, a társadalom két részre szakadt és az emberek már az alapvető tényekben sem tudnak megegyezni többé.

A cenzúrázás és az igazi információk elnyomása főként a baloldalról ered. Minden olyan negatív esemény, amit említett, vagy amik elég sötétek vagy félelmetesek, azok kicsit a kultúránkat tükrözik. Nem számít, ki milyen alkalmazást használ, mert ezek inkább egyéntől függenek, ami miatt ez kicsit trükkösebb és szomorúbb kérdés, és nem tudom pontosan, hogyan kezelhetnénk. Nyilvánvalóan az információ szabad áramlása nagyon fontos, és nem szeretem, ha a kormány beavatkozik, pontosabban nem olyan mértékben, ahogy tette. Az új törvénnyel – amit már elfogadtak, jelenleg a bíróságokon támadták meg – azzal képesek lennének betiltani médiavállalatokat. [Az Egyesült Államokban kétpárti támogatással elfogadtak egy törvényt, amely arra szólította fel a TikTokot is birtokló kínai anyavállalatot, a ByteDance-t, hogy adja el az amerikai céget, amire egy éve van. Amennyiben ez nem történik meg, akkor az AppStore-ból és a GooglePlayből elérhetetlenné válna az app, azonban jelenleg a törvényt bíróságon támadták meg – szerk.].

Ez kicsit trükkös, mert amikor egy baloldali, kissé autoriter csoport megszerzi a hatalmat, és nem szereti a tényt, hogy valaki megkérdőjelezi az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatásokat, vagy pontosan hogyan jutottak el hozzánk a Coviddal kapcsolatos információk, ezért azt mondják, hogy jó, akkor betiltjuk a platformodat. Ez nem jó. Mindenki menet közben tanul, és remélhetőleg jobb irányba megyünk, mint korábban. A cenzúrával, a félretájékoztatással és a káros tartalmakkal kapcsolatban pedig jobban kell teljesítenünk emberként. Remélhetőleg ez lassan javul.

Cenzúráról beszél, de sok esetben álhíreket törölnek. Például a 2020-as elnökválasztással kapcsolatban sok álhír és hamis információ terjengett a választás integritásáról, miközben a bíróságok folyamatosan utasították el az ezzel kapcsolatos beadványokat és mondták ki, nem voltak nagy választási anomáliák. Ennek ellenére a közösségi oldalakon továbbra is terjengtek ezek, például a Facebookon, Twitteren, Instagramon, valamint a YouTube-on is.

A Covid miatt olyan nem mindennapi helyzet állt elő, hogy más módon szavazzunk, amivel kapcsolatban az embereknek joguk van szkeptikusnak lenni. Értem, amiről beszél, de az tény, hogy 25 millióval többen szavaztak azon a választáson, mint az előző három választáson, ami sok ember számára furcsa, ahogy nekem is. Reméljük, a mostani választáson nem lesznek ilyen anomáliák, mert a választások megkérdőjelezése nem jó az ország integritása szempontjából. De tudnunk kell, hogy tisztességes és fair lesz. Majd meglátjuk, hogyan alakul novemberben, remélem, minden jól.

„Számomra nincs középút, mert sok kérdés ennyire megosztó”

Öt hónapja a Heritage Foundation elnökének a műsorában, a Kevin Robert’s show-ban többek között arról is beszélt, hogy a Project 2025-ben milyen szerepet vállalt. Visszatérne a Fehér Házba, amennyiben Trump nyerne?

Természetesen óriási megtiszteltetés volt a Fehér Házban dolgozni, szerettem minden percét, de most jelenleg a fókuszom a saját brandem és a társkeresőm, a The Right Stuff építése, valamint többet foglalkozni médiával kapcsolatos dolgokkal. A konzervatívoknak nagy lehetősége van megnyerni a kulturális háborút, és szeretnék ennek a részese lenni olyan módon, ami jó, szórakoztató, izgalmas és a sajátom. Nyilvánvalóan, ha szükség lenne a segítségemre, örömmel segítenék. Törődöm a mozgalommal és sikeres adminisztrációt szeretnék látni, de a fókuszom teljesen a The Right Stuffon van.

Ha már kultúrharc, mit gondol, melyek most a legnagyobb problémák Amerikában? Sok iskolában például több könyvet is betiltanak, ez pedig már a nyilvános könyvtárakat is elérték.

A transzdolgok nagy problémák, ahogy a fehérek elleni rasszizmus is. Igen, van néhány dolog, ami az iskolákban történik, amivel kapcsolatban a konzervatívoknak joguk van azt mondani: „Biztos azt szeretnék, hogy egy óvodában ezt tanítsák?” Ha pornográfiát tiltunk ki az osztálytermekből, az nem könyvbetiltás. Ez mind része a kulturális háborúnak, és van étvágy a konzervatív értékek iránt, most már csak le kell tudnunk őket szállítani.

Viszont a kulturális háborúban csak bal- és jobboldal van, ahol mindkét oldal azt mondja, neki van igaza, nincs középút, miközben sokszor eltúlozzák a másik oldal álláspontját. Nem lenne jobb egy társadalom számára, ha nem lenne kultúrharc, hanem az abszolút győzelem helyett középutat, kompromisszumot találnának, ami mindenki számára elfogadható?

Nem, mert ezek közül sok az olyan dolog, ahol az én oldalam győzelmét akarom. Szerintünk igazunk van, amit mondunk, az az igazságon alapul. Számomra nincs középút abban, hogy egy hatéves megválaszthatja-e a nemét. Számomra nincs középút, mert szerintem sok ilyen kérdés ennyire megosztó. Együtt akarok élni a baloldallal, ők is az országunk részei, de bizonyos kérdésekben nekünk van igazunk és ők tévednek.

De akkor lehet egyáltalán hidat építeni egy MAGA-sapkás iowai kisvárosi kukoricatermesztő és egy szójatejes lattét ivó manhatteni progresszív között?

Természetesen, hiszen mindannyian amerikaiak vagyunk, egy nemzet egy Isten alatt.

De közben sokan már második forradalomról beszélnek, például a Heritage Foundation elnöke, míg Trump arról beszél, ha nem ő nyer, vérontás lesz.

Ezzel kapcsolatosban picit optimistább vagyok. Szerintem a bal- és a jobboldal bizonyos dolgokban egyet tud érteni, és tetszik, amit Trump elnök mond, hogy az ő bosszúja a sikeressége lesz. Sok problémát egyszerűen kinőhetünk, és remélem, idővel a konzervatívok meg tudják változtatni az emberek véleményét. Mindannyian együtt élünk, és tudja, talán nagyon megosztottak vagyunk a nagy ünnepeken, amikor a családok politikáról beszélnek, de a jövőben valamikor össze tudunk találkozni. Még mindig nagyon optimista vagyok a jövőt illetően.

Mit gondol a magyar–amerikai diplomáciai kapcsolatokról?

Ugyan nem tudok sokat, de eddig csak jókat hallottam. Még soha nem jártam Magyarországon, részben emiatt nagyon izgatott vagyok az utazás miatt. Sokat akarok tanulni az országukról. Hallottam, az emberek csodálatosak. Tudom, sok jó konzervatív szakpolitikát megvalósítottak. Még nincs kiforrott véleményem, de remélem, a jövőben sokkal többet tudhatok meg Magyarországról.

Orbán Viktor magyar miniszterelnökről bizonyára hallott, hiszen a MAGA-mozgalomban és a Republikánus Párt egy részében is olykor hivatkoznak rá – Trump például a republikánus jelölőgyűlésen is beszélt róla.

Igen, azonban nem ismerem őt jól. Annyit tudok, hogy konzervatív, és hallottam, hogy remek munkát végez. Sok ember, akit ismerek és kedvelek, kedveli őt – tudom, hogy például Tucker Carlson is nagy rajongója, de szerintem Trump elnök is az. Ha ők mind kedvelik, akkor valamit jól csinálhat. Szóval izgatottan várom, hogy lássam.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom az MCC Feszt közreműködésével jött létre.

(Borítókép: John McEntee Washington DC-ben 2020. február 28-án. Fotó: Alex Wong / Getty Images)