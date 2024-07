Szerda délután nagy füstöt lehetett látni a párizsi Charles de Gaulle reptéren. Az olimpia kezdete óta több szabotázsakció is történt a városban, de egyelőre kevés részlet ismert arról, hogy mi történhetett most.

A szabotázsok sorozata először a vonatokkal kezdődött az olimpia nyitónapján, majd a távközlési hálózattal folytatódott. Az esetek miatt tömeges letartóztatások történtek.

Most a brit Mirror számolt be arról, hogy szerda délután sűrű fekete füstöt lehetett látni a párizsi Charles de Gaulle reptéren 2F termináljánál. Az esetről több videó is napvilágot látott a közösségi médiában.

#BREAKING #France Thick black smoke has been reported rising at Paris Charles De Gaulle Airport. pic.twitter.com/fvdwbQKA0a — The National Independent (@NationalIndNews) July 31, 2024

A lap szerint szemtanúk arról számoltak be, hogy az egyik busz kapott lángra a reptéren, ahol most az olimpia és a nyaralások miatt különösen nagy a forgalom.

A Mirror azt is megjegyezte, hogy Párizsban a múlt hónapban lehetett legutóbb tűz a reptéren, amikor egy Tokióból érkező Boeing 777-es vontató eszköz gyulladt ki. A lap megkereste a Charles de Gaulle reptér üzemeltetőit az esettel kapcsolatban, de választ egyelőre nem kaptak.

A reptér közleményt adott ki

Időközben a Charles de Gaulle közösségi oldalán (a megjelent videókra válaszolva) egy rövid közleményt adtak ki az esetről. Ebben megerősítették, hogy valóban egy busz gyulladt ki.

A tűzoltók beavatkoztak, és a tüzet mostanra teljesen eloltották. Az utasokat biztonságba helyezték, nincsenek sérültek

– közölték.