Alkoholista orosz kém bukott le Párizsban, részegen lobogtatta az FSZB-s igazolványát

Akár 30 év börtönt is kaphat az orosz Kirill Grjaznov, akit azzal gyanúsítanak, hogy az orosz különleges szolgálatoknak dolgozott az olimpiai megnyitó megzavarásán. Lebukását végül az alkoholizmusa okozta: mámoros állapotban mesélt másoknak a terveiről, az FSZB-s igazolványát lobogtatva és Oroszországot hívogatva.

Az elmúlt napokban vették őrizetbe a francia hatóságok azt a 40 éves orosz férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy az orosz különleges szakszolgálatoknak dolgozott az olimpiai megnyitó megzavarása kapcsán. A francia Le Monde, a német Der Spiegel és az orosz Insider együtt vágott bele az oknyomozásba, és minden részletet kiderítettek az orosz Kirill Grjaznovról.

A francia hatóságok július 19-én a párizsi otthonában tartóztatták le az orosz férfit, négy nappal később pedig vádat emeltek ellene, azóta is letartóztatásban van. A szakácsként dolgozó férfit azzal vádolják, hogy hírszerzési információkat adott át idegen hatalomnak, hogy zavart keltsen Franciaországban. Grjaznov célpontja a párizsi olimpia volt, de a hatóságok nem közölték, hogy pontosan mit is tervezett. Annyit azért elárultak, hogy az akciójának „súlyos következményei lehettek volna”.

Őrizetbe vétele hihetetlenül feszült pillanatban történt a francia hatóságok számára, amelyek már így is számos provokációval és Moszkvában előkészített, meghiúsult terrorakcióval küzdenek. Ezek többsége Franciaországnak az ukrajnai háborús erőfeszítésekhez nyújtott erőteljes katonai és diplomáciai támogatásához kapcsolódik.

Pénteken kezdetét vették Párizsban az olimpiai játékok, így különösen szigorú biztonsági intézkedések vannak érvényben az országban. Több tízezer rendőrt mozgósítottak, egymillió embert pedig átvizsgáltak, mielőtt beengedték volna őket a játékokra. Ez idáig 5 ezer embert tiltottak ki az olimpián való részvételből, egyötödüket ráadásul – Gerald Dermanin francia belügyminiszter szerint – külföldi beavatkozással, azaz kémkedéssel gyanúsítják. A tárcavezető szerint Grjaznovnak is ilyen törekvése volt, az orosz az olimpia alatt tervezett kémkedni, akcióival pedig a francia társadalmat akarta destabilizálni.

Méretére szabott öltönyben és bundában feszít a fotóin, Instagram-profilját elárasztja a látványos gasztronómiai pornográfia. Ki gondolná róla, hogy egy magasan képzett orosz ügynök, aki egy nemzetközi sporteseményen akar pusztítást végrehajtani? Márpedig Kirill Grjaznovnak ilyen tervei voltak, s ha nem buktatja le magát, akár végre is hajthatta volna.

Saját magát buktatta le

Kirill Grjaznovot idén májusban kezdte figyelni több európai ország titkosszolgálata, innentől kezdve minden egyes lépését követték. Az Insider szerint Grjaznov május 7-én Moszkvából Isztambulba repült, ahonnan másnap Párizsba utazott volna, de annyira leitta magát az isztambuli reptéren, hogy nem engedték fel a Párizsba tartó járatra. Így hát más opciót kellett keresnie, és taxival a bolgár határhoz ment, majd egy másik járműbe átülve a bulgáriai Szveti Vlaszba érkezett. A férfi a fekete-tengeri üdülővárosban egy saját nyaralóval is rendelkezik. Néhány napig itt maradt, majd Várnából továbbrepült Párizsba.

Grjaznov kifejezetten gyakran nézett a pohár fenekére, mi több, alkoholista volt. Korábban több barátnője is az alkoholproblémája miatt szakított vele. Így történt Bulgáriában is, amikor az egyik tengerparti vacsora során annyira berúgott, hogy elárulta szomszédjainak, milyen különleges megbízást kell végrehajtania Párizsban. Amikor a szomszédok hitetlenkedtek, akkor Grjaznov felmutatta az FSZB-s igazolványát. Mielőtt Párizsba repült volna, a szomszédok füle hallatára felhívta az FSZB-s főnökét, és tájékoztatta, hogy az akció menetrend szerint halad, és beszervezett „egy moldávot is Chisinauból”.

Az Insider emlékeztetett, hogy tavaly novemberben már letartóztattak egy moldáv házaspárt Párizsban, akikről kiderült, hogy kapcsolatban álltak az FSZB külföldi hírszerzőivel. A Hamász–izraeli háború közepette festékszórókkal Párizs-szerte Dávid-csillagokat festettek olyan házakra és üzletekre, amelyekről úgy vélték, hogy zsidó származású franciák tulajdonai. Az akcióért 300–500 euró közötti összeget kaptak. Egy neve elhallgatását kérő hírszerzési forrás arról számolt be a lapnak, hogy mivel Moldova az egyik legszegényebb ország Európában, a moldávokat könnyű beszervezni ilyen feladatokra, ráadásul az orosz kémekkel ellentétben szabadon utazhatnak az Európai Unió területén.

Gondosan építették fel a múltját

A lap szerint Grjaznov gondosan megtervezetten, a semmiből tűnt fel a gasztronómia világában, miután otthagyta a jóval jövedelmezőbb állását. A séfként való felbukkanás az orosz hírszerzés ügynökeinek egyre gyakoribb álcája egyébként, több ilyen korábbi eset is ismert.

Grjaznov önéletrajza szerint a 2000-es évek elején szülővárosában, az oroszországi Permben járt jogi egyetemre, és csak 2010-ben kezdett főzni tanulni a Le Cordon Bleu Parisban, az ünnepelt francia kulináris akadémián. Három évvel korábban Grjaznov a Hoogewerf & CIE és az OCRA Worldwide, két luxemburgi székhelyű, jogi és pénzügyi tanácsadással foglalkozó cégnél dolgozott. 2011-ben Grjaznov Courchevelbe, a francia Alpokban található előkelő sívárosba költözött, ahol az orosz elit által kedvelt, Michelin-csillagos étterem, a K2 konyhájában töltött szakmai gyakorlatot.

A Le Monde által megkeresett francia barátainak Grjaznov soha nem említette korábbi moszkvai és luxemburgi pénzügyi karrierjét.

Ismerem az egész családját és fordítva. Jártam a házában Moszkvában és Permben. Azért jött Franciaországba, mert utálja Putyint, és nem akar a frontra menni

– mondta megdöbbenten Victor, Grjaznov egyik régi barátja.

A férfi története nagyon hasonlít Vitalij Kovaljovéra, aki ugyancsak az FSZB-nek kémkedett. A férfi korábban hadielektronikai mérnökként végzett, és egy orosz helikoptergyártó vállalatnál dolgozott kutató-fejlesztőként, amikor ezt hirtelen abbahagyta és beiratkozott egy két hónapos szakácsképzésre Szentpéterváron. Nem sokkal később az FSZB engedélyével az Egyesült Államokba költözött, ahol menő New York-i és washingtoni éttermekben dolgozott, és főzőműsorokban szerepelt. Kovaljovot 2020-ban tartóztatták le, miután gyanús eszközöket találtak az autójában. Az amerikai hatóságok az orosz katonai hírszerzés tisztjeként azonosították, akit az FSZB 16. igazgatóságához rendeltek ki. Két évig amerikai börtönben ült, majd visszament Oroszországba. Végül az ukrán fronton rejtélyes körülmények között halt meg.

Rengeteg levél bizonyítja a bűnösséget

Az Insider szerint Grjaznov közvetlen kapcsolata az orosz különleges szolgálatokkal e-mailjeiből és utazási szokásaiból is kitűnik. A hírportál több olyan korábbi e-mailt is megszerzett, amelyekben Kirill Grjaznov orosz titkosszolgálati tisztekkel levelezett. Ezek egyike, 2009-es keltezéssel, egy bizalmas katonai dosszié Andrej Beljacsov őrnagyról, a különleges erők tisztjéről, aki a második csecsen háborúban harcolt. Ez nem egy olyan iratmelléklet, amely egy szakács postaládájában lappang.

Hogy Grjaznov kapcsolatban állhat az orosz titkosszolgálatokkal, utazási szokásaiból is látszik. 2019-ben szülővárosából, Permből Moszkvába repült, a jegyét pedig Vlagyimir Bondarcsuk ezredes, az FSZB 53916-os egységének belbiztonsági osztályának korábbi főosztályvezetője vásárolta meg számára.

A lap megemlíti, hogy talán ártatlanul, talán trollkodásból, nyilvános Facebook-oldalán olyan fotókat osztott meg magáról, melyeken a prágai KGB múzeum előtt pózol. A többi képen Sztálin mellszobra mellett áll, de olyan felvételek is akadnak, amelyeken régi pisztolyokat és puskákat tart a kezében, miközben a szovjet titkosrendőrök sapkáját viseli.

Grjaznov eközben rengeteget utazott. 2013-ban New Yorkban járt, majd 2017-ben ismét visszatért az Egyesült Államokba. Az elmúlt években hosszabb időt töltött el Franciaországban, Svájcban, Csehországban és Bulgáriában, de az Egyesült Királyságban, Kínában és Indiában is tett villámlátogatásokat. Az utazgatásoknak a francia kommandósok vetettek véget, akik július 19-én reggel hat órakor betörték a Párizs második kerületében bérelt lakásának ajtaját, és őrizetbe vették.