Velence kisebb létszámú turistacsoportokat engedélyez

A helyi hatóságok a „lakosok nyugalmának védelmét” és a gyalogosok szabadabb közlekedését célzó intézkedések keretében megtiltják a hangszórók használatát a turisták idegenvezetői számára.

Azokra, akik nem tartják be az eredetileg júniustól hatályba lépő, de augusztus elejéig elhalasztott intézkedéseket, 25 és 500 euró közötti bírság vár. A korlátozások a városközpontra, valamint Murano, Burano és Torcello szigeteire is vonatkoznak, részletezte a The Guardian.

Áprilisban Velence lett a világ első olyan városa, amely a látogatók számára belépőt vezetett be, és ezzel a kísérlettel igyekszik visszatartani a turistákat attól, hogy a főszezonban érkezzenek. A kísérleti rendszer, amelyet más európai turisztikai központok is figyelemmel kísértek, 29 napig tartott, és júliusban ért véget, megnyitva az utat egy konzultációs időszak előtt, hogy eldöntsék, hogyan folytassák a projektet a jövőben.

A turistacsoportokra vonatkozó szabályok alól számos kivétel van. A kétévesnél fiatalabb gyermekek nem számítanak bele a létszámba, és a korlátozástól eltekintenek az idelátogató diákok vagy tanulmányi kiránduláson levők esetében.