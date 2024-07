Kigyulladt a szatmárnémeti Pannónia Szálló

A felújítás alatt álló Pannónia Szálló körültekintőbb őrzését kérte Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti polgármestere, miután szerda hajnalban tűz ütött ki az értékes műemléképületben – közölte az MTI.

A város jelképének számító, szecessziós belvárosi ingatlan tetőszerkezetében szerda hajnali öt óra körül csaptak fel a lángok, 10-15 négyzetméteren keletkezett kár a fából készült tetőszerkezetben – mondta Kereskényi Gábor polgármester. A helyi sajtó beszámolója szerint több gerenda elégett, az okozott kár értéke kétezer lej (158 ezer forint) körüli. A tűzoltók időben megfékezték a lángokat, és megállapították, hogy a tüzet egy eldobott cigarettacsikk okozhatta.

Kereskényi Gábor polgármester az MTI-nek nyilatkozva elmondta, hogy az elsők között szerzett tudomást a tűzesetről, amelyet feltehetően az okozott, hogy illetéktelenek behatoltak az ingatlanba, ők dobhatták el a cigarettacsikket. „Szerencsénk volt, hogy a tűzoltók nagyon hamar a helyszínre siettek, és sikerült eloltaniuk a tüzet” – mondta az elöljáró. Közölte, hogy a hatóságok dolga megvizsgálni, miként következhetett be a tűzeset, az épület biztonságáért a tulajdonos és a kivitelező felel.

Kereskényi Gábor közölte, hogy az építésvezetőnek és a kivitelezőnek is jelezte szerdán, hogy a jelentős szimbolikus értékkel is bíró ingatlant jobban kell őrizni, és el kell kerülni a hasonló incidenseket. „Nem tartom szerencsés dolognak, hogy oda illetéktelen személyek be tudnak menni” – mondta az elöljáró, aki szerint a behatolók testi épségüket is veszélybe sodorták, mikor beléptek az épületbe. Közölte, megvizsgálják, miként juthattak be, és őrzik-e az ingatlant.

A polgármester elmondta, hogy pár hete járt az épületben, és a kivitelező arról tájékoztatta, a felújítás jó ütemben halad. Elsőként a földmunkálatokat végezték el, és 300 köbméternyi földet, építkezési törmeléket hordtak ki az épületből, újjáépítették a lépcsőket, restaurálták és újjáépítették a tetőszerkezetet, megtörtént a vízszigetelés, és jelenleg a külső homlokzat felújítása és a nyílászárók cseréje zajlik. A felújítás elkészültének határideje 2025 vége.

A szatmáriak számára nagyon fontos, mondhatni közösségi identitást alkotó és megtartó tényező ez a szép szecessziós épület, és mindenki nagyon várja, hogy megújuljon, visszakapja régi fényét

– jelentette ki Kereskényi Gábor. Mint mondta, az önkormányzat nemrég felújította a „régi központnak” hívott történelmi belvárost, és jövő év végére a Pannónia Szálló melletti filharmónia épületét is felújítja. A régi központ megújulása a két épület felújításával válik teljessé.

Modern szállodává alakítják

A szatmárnémeti Pannónia Szálló rekonstrukciója 2023 szeptemberében kezdődött el, a századfordulós magyar szecessziós építészet gyöngyszemének számító épület felújítása után modern szállodaként nyitja meg kapuit az InterContinental (IHG) Hotels & Resorts nemzetközi lánc Hotel Indigo márkája alatt, a Hotel & More Group magyar szállodamenedzsment-társaság üzemeltetésében.

A rendkívül leromlott állapotú műemléképület 2020-ban a Dacia SRL vállalaton keresztül került a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány közvetett tulajdonába. Az alapítvány professzionális szakmai partnerek bevonásával új funkciót kíván adni az épületnek, egyedülálló értékmentő fejlesztést hajtva végre.

Az alapítvány korábbi közlése szerint az ingatlan közel 30 millió eurós beruházással újul meg, és 62 szobával nyitja meg kapuit. Nagyméretű bálterem, több konferenciaterem, helyi és nemzetközi specialitásokat kínáló étterem és wellness-központ is lesz benne.

A Bálint Zoltán és Jámbor Ferenc neves építészek tervei alapján készült, 1902-ben megnyílt szálló előbb Pannónia, majd Dacia néven fogadta a látogatókat. Az 1995-ös privatizáció idején az akkori alkalmazottak vették át a szállodát működtető cég részvényeit, majd 2007-ben egy román üzletember vásárolta meg a céget, aki az épület felújítására készült, de a gazdasági válság meghiúsította a terveit. Ezután az épület állaga erősen leromlott.