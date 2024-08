Izrael kedd este hajtott végre csapást Libanon ellen hajtott (válaszolva a Hezbollah egyik támadására, amelyben több kiskorú meghalt). Majd pár órával később Iránban, egy légicsapásban meghalt a Hamász egyik legfontosabb vezetője, Iszmail Haníje is. A két csapás közül Izrael az elsőt magára vállalta, a másodikat viszont hivatalosan még nem (bár az irániak izraeli csapásról írtak már a kezdettől fogva).

A történtek miatt számos cikk jelent meg a külföldi sajtóban szerdán arról, hogy eszkalálódhat a helyzet a Közel-Keleten. Nemrég az Axios amerikai hírportál osztott meg érdekes részleteket arról, hogy az Egyesült Államok tisztviselői miként viszonyulnak a történtekhez.

A portálnak három magas beosztású amerikai tisztviselői is arról beszélt, hogy

Joe Biden kormánya „nagyon aggódik” amiatt, hogy Haníje meggyilkolásával megszakadhat a gázai túszok szabadon engedése, illetve a tűzszünet ügyében folyó tárgyalások, és nőhet egy regionális háború kitörésének esélye.

Mint az Axios kifejtette: a Biden-kormányzat az Izrael és a Hamász közötti túsz- és tűzszüneti megállapodást helyezte azi egész közel-keleti stratégiájának a középpontjába. Joe Biden személyesen is részt vett a megállapodás elérésére irányuló erőfeszítésekben, és úgy véli, hogy ez kulcsfontosságú tényező lesz a politikai örökségében is (arról nem is beszélve, hogy az idei amerikai elnökválasztására is hatással lehet). Ráadásul a tisztviselők szerint Haníje volt a Hamász részéről a legfontosabb tárgyalópartner a katari és egyiptomi közvetítőkkel folytatott tárgyalásokon.

Izraeli tisztviselők szintén azt közölték, hogy a tárgyalások felfüggesztésére számítanak a közeljövőben.

John Kirby, a Fehér Ház szóvivője egy sajtótájékoztatón pusztán annyit mondott, hogy továbbra is dolgoznak a megegyezéseken, és egyelőre túl korai nyilatkozni arról, hogy Iszmail Haníje halála milyen hatással lesz erre.Antony Blinken amerikai külügyminiszter pedig azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak nem volt tudomása a merényletről, mielőtt az megtörtént, és nem is vett részt benne.

A gyilkosság után Izraellel szemben kritikusan nyilatkozott Mohammed bin Abdulrahman Al Thani katari miniszterelnök is, aki egy közösségi médiás bejegyzésben úgy fogalmazott: „„A politikai gyilkosságok és a gázai civilek folyamatos célba vétele a tárgyalások folytatása közben arra késztet bennünket, hogy feltegyük a kérdést: hogyan lehet sikeres a közvetítés, ha az egyik fél meggyilkolja a másik fél tárgyalópartnerét?. A békéhez komoly partnerekre és globális állásfoglalásra van szükség az emberi élet semmibe vételével szemben”

Az amerikaiak kimondták azt is, hogy Izrael gyilkolta meg a Hamász vezetőjét

Bár Izrael hivatalosan nem vállalta fel Haníje meggyilkolását, az Axios szerint az amerikaiak zárt ajtók mögött egyértelműen beszéltek arról, hogy szövetségesük állhat az eset mögött.

A portálnak nyilatkozva egy amerikai tisztviselő egész konkrétan úgy fogalmazott: a Hamász-vezér meggyilkolása az eddiginél sokkal veszélyesebb helyzetet teremtett, amelyben nagyobb az eszkaláció lehetősége,

és épp ezért „értetlenül áll” Haníje izrael által történt meggyilkolása, illetve annak időzítése előtt.

Ezzel kapcsolatban hasonló információk jutottak el a CBS News-hoz is, amelynek szintén egy amerikai tisztviselő beszélt arról, hogy bár Izrael nem vállalta fel a merényletet, „az Egyesült Államok úgy értékeli”, hogy ők ölték meg Haníjét.

A képet árnyalja ezzel kapcsolatban még egy amerikai tisztviselő nyilatkozata is, aki azt mondta az Axiosnak: a Biden-kormányzatban egyetértés van azzal kapcsolatban, hogy Haníje „rossz fiú” volt, de a tárgyalások miatt nem volt szerencsés a megölése. Amiatt viszont kevésbé aggódnak, hogy a Hezbollah a bejrúti csapásra olyan választ adhat, amely regionális háborút robbanthat ki (vagyis inkább a Hamász és Irán részéről látnak ilyen kockázatot).

Ő lehet Haníje utódja?

Mindeközben a Reuters arról írt, hogy a Hamász tagjai, valamaint szakértők szerint a terrorszervezet élén Iszmail Haníje helyét a katari száműzetésben élő helyettese, Khaled Meshaal veheti át a legnagyobb eséllyel.

Az elemzők egy karizmatikus, népszerű személynek nevezték őt, akinek szerepe volt abban, hogy a Hamász regionális szinten erősíteni tudta a pozícióit. A hírügynökség megjegyezte, hogy Meshaalt 1997-ben Jordániában már hajszál híján meggyilkolták az izraeliek.