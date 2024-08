A Wizz Air leállította az Izraelbe tartó járatait

A Wizz Air X-csatornáján jelentette be, hogy néhány napra leállítja az Izraelbe és Jordániába tartó járatait. Az indoklás szerint a „a térségben eszkalálódó helyzet” az oka. A légitársaság közleménye szerint a szünet augusztus 4-ig lesz érvényben.

Megírták azt is, hogy az okozott kellemetlenségek miatt az érintett ügyfeleknek 120 százalékos visszatérítést ajánlanak fel WIZZ kredit formájában, vagy teljes visszatérítést az eredeti fizetési módon, vagy ingyenes átfoglalási lehetőséget.

Súlyos büntetést kapott a légitársaság a GVH-tól

Korábban beszámoltunk arról, hogy a Gazdasági Versenyhivataltól a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmának megsértése miatt a Wizz Air 307 millió forintos bírságot kapott. A légitársaságnak nagy árat kell fizetnie, amiért a hatóság megállapította: a szakmai gondosság követelményét sértő kereskedelmi kommunikációt folytatott az automatikus utasfelvételi szolgáltatás lényeges jellemzőiről a vállalat.

Azt is elhallgatta a cég, hogy az egyes szolgáltatási csomagjainak részét képező „többletszolgáltatásokat” külön-külön is megvásárolhatják a fogyasztók, ezzel a drágább csomagok irányába terelve a fogyasztókat. Bár a Wizz Air az eljárás során több vállalást is tett, ezeket a versenytanács – azok kétséges megvalósíthatóságára, illetve a korábbi és folyamatban lévő eljárásokra is tekintettel – nem fogadta el. A Wizz Air reagált a büntetésre, megtámadja a határozatot.

A nemzeti versenyhatóság az eljárás során feltárta, hogy a légitársaság 2018 novembere és 2024 májusa között elhallgatta – illetve nem időben kommunikálta –, hogy a fogyasztóknak az alapszolgáltatás választása esetén is lehetőségük van egyes további szolgáltatások (Wizz Priority, feladottpoggyász-szolgáltatás) külön-külön történő megvásárlására.

A cég így gyakorlatilag a drágább, az ezeket a szolgáltatásokat alapból tartalmazó csomagok irányába terelte a fogyasztókat. A GVH feltárta emellett, hogy a légitársaság 2019 decemberétől olyan kereskedelmi gyakorlatot folytatott az automatikus utasfelvételi szolgáltatás tartalmával és korlátaival kapcsolatban, amely sértette a szakmai gondosság követelményét.