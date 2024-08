Újabb részletek Irán közelgő támadásáról: Izrael többnapos akcióra számít

Izrael egy többnapos támadásra készült Irán és libanoni szövetségese, a Hezbollah terrorszervezet részéről – mondta egy izraeli tisztviselő az NBC Newsnak, és azt is kifejtette, hogy miként mehet végbe a támadás.

Cikkünk frissült!

Előzőleg írtunk arról, hogy Irán és a Hezbollah várhatóan hétfő hajnalban indíthatják meg offenzívájukat Izrael ellen. Izrael az amerikaiakkal közösen már elkezdett felkészülni erre.

Az NBC Newsnak egy tisztviselő elmondta:

arra számítanak, hogy több hullámban, több napon keresztül fognak rakéták és drónok indulni Izrael ellen.

„Egyszerűen meg fognak próbálni kifárasztani minket” – fogalmazott az izraeli tisztviselő. Elmondása szerint a Hezbollah északi irányból fog csapásokat indítani Izrael ellen, miközben Irán nagy hatótávolságú fegyverei keleti irányból fognak érkezni.

Kitért arra is, hogy Joe Biden amerikai elnök a hét közepén felhívta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt: elmondása szerint ez a telefonbeszélgetés meglehetősen „feszült” volt.

Erős a nyomás az Egyesült Államok részéről, hogy legyen tűzszünet. Biden azt szeretné, ha ez még az ő hivatali ideje alatt megtörténne

– közölte az NBC News által idézett tisztviselő, utalva arra, hogy az amerikaiak sérelmezték a Hamász vezetőjének, Iszmail Hanijének a meggyilkolását amiatt, hogy Hanije volt az egyik legfőbb tárgyaló a terrorszervezet részéről.

Végül megjegyezte azt is, hogy az izraeli tárgyalók szombaton Kairóban voltak, hogy folytassák a tárgyalásokat, de nem sikerült elérniük semmilyen előrelépést.

Izrael válaszcsapást fontolgat, többek közt Libanonban is

Mindeközben a The Times of Israel arról számolt be az izraeli 12-es csatornára hivatkozva, hogy Benjamin Netanjahu vasárnap este összeült az izraeli biztonsági vezetőkkel a várható támadás miatt. A lap szerint

az ülésen mérlegelték „a megelőző akciók vagy támadások” lehetőségét, amelyeket Izrael kezdeményezhetne, „beleértve Libanonban vagy esetleg más helyeken, ha szükséges”.

Korábban Daniel Hagari, az IDF szóvivője azt mondta ugyanebben a témában: „Minden fronton figyeljük ellenségeinket, és természetesen a libanoni Hezbollahot is. Nagyon széleskörű terveink vannak, nagyfokú cselekvési készséggel rendelkezünk. Bármilyen utasítást kapunk a politikai vezetéstől, azonnal végrehajtjuk”.

Arra a számos ország által feltett kérdésre, hogy miként fognak reagálni az ilyen támadásokra, és hogy háborúra készülnek-e, Izrael „nagyon kétértelműen" azt válaszolta, hogy „minden lehetőséget nyitva tart". Ez a kétértelmű válasz az egyik oka annak, hogy számos ország arra kéri állampolgárait, hogy azonnal hagyják el Libanont.

Összehívták a nemzetközi koalíciót

Az ülésen az izraeli 12-es csatorna szerint állítólag az is elhangzott, hogy még nem biztosak az Irán és Hezbollah által tervezett támadás konkrét lefolyásával kapcsolatban. A csatorna szerint az Egyesült Államok sem tudja biztosan, hogy mire számíthat Irántól és a Hezbollahtól. De az az amerikaiak vezette nemzetközi koalíció, amely az esetleges támadások meghiúsítását célozza,

már formát öltött, és a CENTCOM katari központjából fogják irányítani a munkát.

A 12-es csatorna szerint Antony Blinken amerikai külügyminiszter a közeljövőben a régióba való látogatást fontolgatja, tekintettel az USA aggodalmára egy esetleges regionális konfliktus miatt. A Wall Street Journal eközben arról számolt be, hogy Irán szintén azt mondta arab diplomatáknak, hogy „nem érdekli" őket az sem, „ha a válaszlépés háborút vált ki".

Legutóbb április közepén volt ilyen

Iráni tisztviselők előzőleg válaszcsapást ígértek Izraelnek (bár az ország nyilvánosan nem vállalta a felelősséget Hanije meggyilkolásáért). A Hezbollah vezetője is azt mondta híveinek, hogy bosszút fognak állni Izraelen a rájuk mért csapásért.

Ha valóban bekövetkezik a hétfő hajnalra várt támadás, akkor ez lenne a második ilyen alkalom az utóbbi években, hogy Irán közvetlenül megtámadja Izraelt. A perzsa ország legutóbb április 14-én hajtott végre hasonló akciót, válaszul a damaszkuszi nagykövetsége elleni bombázásra.

Akkor 300 ballisztikus rakétát, cirkálórakétát és drónt indítottak egymás után rövid idő alatt, hogy túlterheljék az izraeli védelmi rendszert. Ezek túlnyomó többségét az izraeli és amerikai erők elfogták, míg a Hezbollah nagyrészt kimaradt a harcból.

(Borítókép: Rakéták 2021-ben. Fotó: Fatima Shbair / Getty Images)