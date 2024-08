Orbán Viktor újra Horvátországban nyaral, ezúttal Sipan szigetére látogatott el, ahol helyi beszámolók szerint egy nő társaságában halat fogyasztott a miniszterelnök. Mint ismert, Orbán Viktor idén egyszer már biztosan ellátogatott a szomszédos, tengerparti országba, július közepén a kormányfőt Vis szigetén kapták lencsevégre.

Most újra a horvátoknál pihen, erről egy, a helyiek által készített fotó tanúskodik, amelyet a horvát 24sata című lap tett közzé. A fotón az is jól látszódik, hogy a miniszterelnök újra kinövesztette legendás borostáját, amelyet először ebben az őszes kivitelben két évvel ezelőtt csodálhatott meg a nagyközönség, amikor egy helyi újságíró arról számolt be, hogy lerobbant a horvát kormányfő motorcsónakja, ezért Orbán Viktort feleségével és biztonsági őrével együtt partra vitte. Akkor, 2022-ben a Hvar városa melletti Pakleni-sziget egyik éttermében állt össze egy kép erejéig a horvát államfővel, Zoran Milanoviccsal, majd több szakállas kép is készült a miniszterelnökről. Orbán Viktor szakállának evolúciójáról ebben a cikkünkben írtunk részletesen.

Orbán Viktor a nyarat rendre a horvát tengerparton tölti: korábban Mljeten, egyre gyakrabban pedig Vis szigetén kapcsolódik ki. A horvát lap arról is ír, hogy a magyar miniszterelnök a feleségével és a lányával egy sipani, halakra specializálódott étteremben jelent meg, továbbá hogy az unokájával átlagos, civil ember módjára sétálgat az utcán.

Ugyan maga a miniszterelnök nem osztott meg információkat a nyaralásáról, de ha hihetünk a nemrég TikTok-on közzétett videós bejegyzésének, akkor egy nagyobb adag könyv olvasásába kezd. Hogy pontosan melyek ezek a könyvek, arról itt írtunk részletesen.