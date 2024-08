Megszólalt a Vatikán az olimpia nyitóünnepségéről: Mások vallási meggyőződését próbálták nevetség tárgyává tenni

A Szentszék is kifejtette véleményét a párizsi olimpia nyitóünnepségéről, amelynek egyes keresztény értékeket gyalázó jelenetei világszerte nagy felháborodást váltottak ki keresztény csoportok és konzervatív politikusok körében egyaránt. A Vatikán szomorúságát fejezte ki mások vallási meggyőződésének nevetségessé tétele miatt.

Megszólalt a Vatikán a párizsi olimpia botrányos és egyes jeleneteiben blaszfémikus nyitóünnepségéről. A Szentszék szombaton este tette közzé a nyilatkozatát a honlapján, amelyben szomorúságát fejezte ki a jelenetek miatt.

Egy olyan rangos eseményen, ahol az egész világ a közös értékek mentén egyesül, nem szabadna olyan utalásoknak megjelennie, amelyek sok ember vallási meggyőződését nevetség tárgyává teszik

– írták, hozzátéve, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága a mások iránti tiszteletben kellene, hogy megtalálja a határait.

Mint ismert, óriási visszhangot és közfelháborodást váltott ki a 2024-es párizsi olimpia megnyitója, amelynek egyes elemei sokak meggyőződése szerint a keresztények legfőbb értékeit gúnyolta ki, köztük az utolsó vacsorát, Jézus Krisztust és apostolait egy drag quen- és transzvesztitaparádéval megjelenítve. A botránykeltésért már a szervezők is bocsánatot kértek, ám ez idáig a Szentszék hallgatott az ügyben.

A jeleneteket már többen elítélték nyilvánosan is, köztük Donald Trump, Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, Marion Maréchal konzervatív francia európai parlamenti képviselő és a kalocsai érsek is, aki szerint az eucharisztia szörnyű meggyalázása volt a produkció. De megszólalt Bábel Balázs mellett az LMP alapítója, Schiffer András volt parlamenti képviselő is, aki Facebook-posztjában kifigurázta a progresszíveknek azt az egységes válaszát, miszerint nem da Vinci festményét, hanem a „kevéssé ismert németalföldi festő”, Jan Harmensz van Biljert Istenek lakomája című alkotását akarta megidézni, amit persze az előadást kritizáló – ahogy fogalmaz – „sok sudri bunkó” nem ismer, és ez okozza a felháborodást. Márpedig a varieté valóban világszerte nagy felháborodást váltott ki keresztény csoportok és konzervatív politikusok körében egyaránt.