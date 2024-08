Több latin-amerikai ország az ellenzéki jelöltet ismeri el a választás győztesének Venezuelában

Az Egyesült Államok után több latin-amerikai ország is az ellenzéki jelöltet, Edmundo Gonzálezt ismeri el a venezuelai elnökválasztás győztesének, nem pedig a Caracasban hivatalosan kihirdetett Nicolás Madurót, mert osztja azt a véleményt, hogy csalás történt.

Az Egyesült Államokhoz előbb Peru és Argentína csatlakozott, majd követte őket Ecuador, Panama, Uruguay és Costa Rica is. „A választási eredmények nyilvánvaló meghamisítását követően az ecuadori kormány Edmundo Gonzálezt ismeri el az elnökválasztás legitim győztesének” − szögezte le szombaton kiadott közleményében az ecuadori elnöki hivatal.

A múlt vasárnap tartott választást követően a venezuelai választási bizottság hétfőn nyilvánította elnöknek a 2013 óta hatalmon lévő Madurót, aki így a harmadik hatéves mandátumát kezdheti meg. Az ellenzék azonban választási csalással vádolja a kormányt, és a választási bizottság által közölt adatok szerint a mögötte végzett Gonzálezt tartja az ország legitim elnökének. A hivatalos adatok szerint Maduro 51,2 százalékkal nyert, González pedig 44,2 százalékkal került a második helyre, viszont az egyéni választókerületek részletes eredményeit még nem hozta nyilvánosságra a választási bizottság.

Ellenzéki csoportok azonban azt mondják, hogy saját szavazatszámlálásuk alapján − a választókerületekben leadott szavazatok több mint 80 százalékának összesítése után − González a voksok 67 százalékát kapta meg, Maduro viszont csak a 30 százalékát.

Számos külföldi kormány már a 2018-as választás után sem ismerte el Madurót az ország régi-új elnökének.

Akkor Juan Guaidó házelnök ideiglenes államfőnek nyilvánította magát. Az Egyesült Államok és több más ország el is ismerte Guaidót, de ő ezt nem tudta érvényre juttatni, mert a hadsereg Madurót támogatta. Ahogy akkor, a fegyveres erők most is hűséget fogadtak Madurónak.

Az Egyesült Államok külügyminisztere, Anthony Blinken is Edmundo Gonzálezt tartja győztesnek, és az ellenzék által megszerzett szavazólapokra hivatkozik, melyek szerint is González a nyertes. Ennek ellenére Nicolás Maduro nem ismeri el vereségét, sőt azzal vádolja az ellenzéket, hogy ellenforradalmi puccsra készül. Emellett megfenyegetett több ellenzéki vezetőt is, hogy börtönbe fognak kerülni.

A fenyegetéseket Blinken antidemokratikus kísérletnek nevezte, de több dél-amerikai elnök is nehezen hihetőnek véli, valamint komoly kétségek merülnek fel a venezuelai választások kapcsán. A brazil kormányfő viszont nem bírálta az eredményt, de nem is ismerte el Maduro győzelmét.