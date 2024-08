Hatalmas árvizekkel fenyeget a Floridára lecsapó újabb hurrikán

A hurrikán egyes kategóriájú viharként érte el a partot 129 kilométer/órás széllel, és mindössze 17 kilométer/órás sebességgel haladt tovább északkelet felé − közölte a miami Nemzeti Hurrikánközpont (NHC), melyet megosztott a The Guardian is.

A vihar Florida egyik legkevésbé lakott területén ért partot. Az előrejelzések azonban arra figyelmeztettek, hogy a heves esőzések hatalmas áradásokat okozhatnak Floridában, Dél-Karolinában és Georgiában. A PowerOutage.us szerint hétfő reggel közel 214 ezer ügyfél maradt áram nélkül Floridában, ahol hétfőn tornádóriadó van érvényben.

„Jelenleg próbálunk mindent biztosítani, hogy ne ússzon el” − mondta egy helyi tábor tulajdonosa. Florida ezen régióját tavaly az Idalia hurrikán is sújtotta, amely hármas kategóriájú volt.„Hozzászoktam a viharokhoz, és az utánuk való takarításhoz” − tette hozzá a táborvezető.

A tallahassee-i Nemzeti Meteorológiai Szolgálat (NWS) hétfő reggel azt közölte, hogy a régióban a súlyos áradások, valamint a hullámverés miatt aggódnak. Egy helyi seriff Facebook-bejegyzésében hétfőn megjegyezte, hogy a munkások kidőlt villanyvezetékeket és utakra, illetve házakra dőlt fákat távolítanak el.

Az előrejelzések szerint a Debby hurrikán kelet felé mozog Florida északi része felé, majd Georgia és Dél-Karolina partvidéke felett megáll, majd keddtől kezdve rekordmennyiségű, akár 76 centiméteres esővel sújtja a régiót. A hatóságok életveszélyes méretű hullámokra is figyelmeztettek Florida öböl-menti partvidékén: hétfőn 1,8-3 méteres áradás várható.

8 Galéria: Debby hurrikán Fotó: Joe Raedle / Getty Images Hungary

„Elképesztő mennyiségű csapadékot jósolnak, méghozzá rossz értelemben véve elképesztő mennyiséget” − nyilatkozta Michael Brennan, a hurrikánközpont igazgatója egy sajtótájékoztatón. „Ez rekordot jelentő csapadékmennyiség lenne egy trópusi ciklontól Georgia és Dél-Karolina államban is, ha elérnénk a 76 centiméteres szintet.”

Az áradások péntekig tarthatnak, és várhatóan különösen súlyosak lesznek a parthoz közeli, alacsonyan fekvő területeken, köztük a georgiai Savannahban, a dél-karolinai Hilton Headben és a dél-karolinai Charlestonban. Az észak-karolinai hatóságok figyelemmel kísérik a vihar előrehaladását.

Savannah-i tisztviselők szerint a térségben négy nap alatt akár egy hónapnyi eső is hullhat, ha a rendszer megáll a régió felett. „Ez egy jelentős vihar lesz” − mondta Van R. Johnson, Savannah polgármestere egy sajtótájékoztatón.

Ron DeSantis, Florida kormányzója az állam 67 megyéjéből 61-re rendkívüli állapotot hirdetett, a nemzeti gárda pedig 3000 gárdistát vezényelt a térségbe. A floridai közmű-szolgáltatók szakemberei készen állnak arra, hogy a vihar után helyreállítsák az áramellátást − közölte az X-en közzétett bejegyzésében. Csak Tampában a hatóságok több mint 30 ezer homokzsákot osztottak ki az árvíz elleni barikádok állításához.

Brian Kemp, Georgia állam kormányzója és Henry McMaster, Dél-Karolina kormányzója vészhelyzetet hirdetett ki. A New England-i és New York-i katasztrófavédelem figyelemmel kísérte a vihar útját, hogy a hurrikán eléri-e a két államot. New Yorkot és Vermontot az elmúlt hetekben heves esőzések és zivatarok sújtották, és még mindig áradásokkal küzdenek.

(Borítókép: A Debby hurrikán által keltett szél és eső fúj át egy szálloda parkolóján 2024. augusztus 05-én Chiefland Floridában. Fotó: Joe Raedle / Getty Images)