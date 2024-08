A brit miniszterelnök kőkemény választ ígért a bevándorlásellenes tüntetőknek

Július 29-én egy táncrendezvényen három kislányt halálra késelt, nyolc gyermeket és két felnőttet pedig megsebesített egy közeli faluban lakó, ruandai szülőktől született 17 éves fiú. Ezt követően kezdődtek bevándorlásellenes tüntetések több nagyvárosban is, ami rongálásba csapott át több helyen is. A hatóságok 378 rendbontót vettek őrizetbe.

Kemény, a „törvény teljes erejével fellépő” választ ígért az északnyugat-angliai késelés ellen erőszakosan tiltakozó tüntetőknek hétfőn a brit kormányfő, miután válságtanácskozást tartott a rendőrség illetékes vezetőivel – írja az MTI.

Keir Starmer hozzátette, hogy a kormány válaszintézkedései elsősorban a gyors rendteremtést és a lakosság számára való biztonságos közlekedés feltételeinek a megteremtését, valamint az erőszakos cselekmények elkövetőinek és a véleménye szerint azokhoz „gyúanyagot szolgáltató” internetes közösségi felületek gyors felelősségre vonását, illetve az általuk közölt dezinformációk eltávolítását célozzák majd.

Az északnyugat-angliai Southportban azután kezdődtek erőszakba torkolló tüntetések és tiltakozó akciók, hogy a városban július 29-én egy táncrendezvényen három kislányt halálra késelt, nyolc gyermeket és két felnőttet pedig megsebesített egy közeli faluban lakó, ruandai szülőktől született 17 éves fiú.

Noha a fiút az incidens után elfogták és több bűncselekmény halmazati elkövetése miatt vádat emeltek ellene, Southportban bevándorlásellenes megmozdulások kezdődtek, amelyek később Nagy-Britannia-szerte több településére, így többek között Liverpoolra, az észak-angliai Rotherhamre, az észak-írországi Belfastra, valamint a délnyugat-angliai Bristolra is átterjedtek. A demonstrálók a közösségi oldalakon megjelent „Elég volt!” jelszóval bevándorlásellenes gyűléseket szerveztek, majd többször és több helyen is összecsaptak a kivezényelt rendőrökkel. Kirakatokat törtek be, boltokat fosztottak ki, illetve migránsok lakta szállodaépületeket rongáltak meg és gyújtottak fel.

A brit sajtó adatai szerint az egy hete tartó zavargások alatt történt összecsapásokban 12 rendőr megsérült. Őrizetbe vettek 378 rendbontót, akik közül többeket hétfőn börtönbüntetésre ítéltek.

Yvette Cooper brit belügyminiszter az eljárások kapcsán azt mondta, „gondoskodni fognak arról hogy a bűnözők megfizessék a rendbontásuk árát”. Hozzátéve, hogy az ügyészek átcsoportosításával gyorsítják fel az elítélésükhöz szükséges jogi lépéseket.