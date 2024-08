Riadót fújtak Izraelben; csütörtök hajnalban jöhet Irán támadása?

Várható dróntámadások miatt tizenöt helyszínen riadót fújtak Izraelben. A helyi Belügyi Parancsnokság közleményben azt írta, hogy véget ért a riadó, de egy régióban drónok csapódhattak be, és egy erdőben tüzet is okozhattak. Mindeközben egy szokatlan figyelmeztetés is érkezett, amely akár arra is utalhat, hogy Irán valamilyen akcióra készülhet csütörtök hajnalban.

Több helyen is jelentettek be riadós készültséget Izraelben. A Ynet hírportál információi alapján

Felső-Galileában és a Goláni-fennsíkon riadókat rendeltek el több hullámban.

A portál arról is hírt adott, hogy az izraeli hadsereg Belügyi Parancsnoksága (amelyet a civilek védelméért felel) közleményben jelezte, hogy „véget ért az incidens”

Egy, az X-en megjelent térképen jól látható az összes helyszín, ahol három különböző hullámban rendeltek el riadót, többek között:

Kfar Szold,

Snir,

Reger,

Metula,

Ghajar,

Sha'al,

Kela Alon.

🚨 *Drone Intrusion Alerts now across several Communities in the Upper Galilee and Golan Heights of Northeastern Israel*

Időközben pedig megjelentek újabb riasztások is a felső-galileai Safedben, Kaditában, Rihaniyehben, Keremben, Zamrában, Birjehben, Daltonban és Or Ganozban is riadót fújtak.

Drónok csapódhattak be a Goláni-fennsíkon

A The Times of Israel adott hírt arról, hogy több Libanonból indított drón csapódhatott be a Goláni-fennsík északi részén. Az Izraeli Védelmi Erők szerint elfogó rakétákat lőttek ki az izraeli légtérbe behatoló célpontokra, bár a jelek szerint nem sikerült mindet elfogniuk.

A Jerusalem Post szintén arról írt, hogy Felső-Galileában és a Golán-fennsíkon „légi célpontokat” lőttek le az Izraeli Védelmi Erők. A portál az izraeli KAN tévécsatornára hivatkozva azt is közölte, hogy Kadita település közelében, egy erdőben tűz ütött ki.

Tamir Engel, a szafedi önkormányzat szóvivője kijelentette: „Az elmúlt percekben riasztást adtak ki Safedben”.

Még mindig az esemény közepén vagyunk, ezért figyelmesnek kell lennünk és hallgatnunk kell az utasításokra. Félő, hogy az interceptorok darabjai veszélyesek, ezért 10 percig a védett óvóhelyeken kell maradni. Amint lehetséges, tájékoztatni fogjuk Önöket

– írta.

Sokan megsérültek a legutóbbi támadásban

A Hezbollah már az előző nap is drónokkal támadta Izraelt. The Times of Israel arról számolt be, hogy

összesen tizenkilenc ember sérült meg kedden, egyikük életveszélyesen,

miután a terrorszervezet megtámadta Izrael nyugat-galileai régióját.

A sebesültek közül legalább egy sérült egy meghibásodott Iron Dome elfogórakéta következtében sebesült meg – tették hozzá. A helyi mentőszolgálat közölte, hogy három helyszínen láttak el áldozatokat Nahariya térségében. Egy személy súlyosan megsebesült, egy másik személyt könnyű-közepes állapotban tartottak nyilván, mások pedig könnyebben sérültek meg.

Egy súlyosan sebesült, 40 év körüli férfit vezetés közben találta el a rakéta egyik darabja, és az út szélének csapódott. Több száz méterrel arrébb, egy parkolóban egy 65 éves nő közepesen megsebesült a repeszektől. Hat katona is sérülést szenvedett a térségben lévő katonai bázison.

Összesen 19 embert szállítottak kezelésre a nahariyai Galilei Orvosi Központba, köztük a súlyosan sebesült férfit, a nő közepesen súlyos, 17 másik pedig jó állapotban van.

A kórház közölte, hogy a könnyebben sebesültek közül néhányan fejfájástól és fülzúgástól, mások pedig akut szorongástól szenvedtek. Kedd este már mindannyiukat kiengedték az egészségügyi központból.

Meglepő figyelmeztetést adtak ki a pilótáknak – az éjjel jöhet az iráni támadás?

Frissítés: a Reuters hírügynökség írta meg, hogy Egyiptom arra kéri légitársaságait:

csütörtökön hajnalban három órán át kerüljék el Irán légterét.

A NOTAM – vagyis a pilóták számára kiadott biztonsági figyelmeztetés – szerint az utasítás magyar idő szerint hajnali 3 és 6 óra között lesz érvényben.

Egypt has issued a curious NOTAM instructing Egyptian airlines avoid Iranian airspace between 0100-0400 UTC on 8 Aug. We say curious as Egyptian carriers route around Iran already as normal procedure.

A FlightRadar24 repüléskövető oldal ezzel kapcsolatban megjegyezte: a NOTAM kiadása ebben az esetben azért meglepő, mert az egyiptomi gépek már amúgy is elkerülték Iránt az utóbbi időben.