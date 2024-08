Terrorfenyegetés miatt fokozott biztonsági intézkedéseket léptettek életbe az ausztriai Taylor Swift-koncerteken – közölte szerdán Gerhard Pürstl bécsi tartományi rendőrfőnök az MTI szerint.

A rendőrfőnök szerint a konkrét kockázatokat sikerült ugyan minimalizálni, de az általános veszély továbbra is fennáll. Hangsúlyozta, hogy a koncerteken növelik „a terrorellenes komponenst”, ami azt jelenti, hogy tűzszerészek és speciális járművek, keresőkutyák mellett a WEGA és Cobra elnevezésű különleges egységek tagjai is a helyszínen lesznek, egyebek között civilruhában is.

Franz Ruf, az osztrák belügyminisztérium közbiztonsági ügyekért felelős főigazgatója szerdán közölte, hogy őrizetbe vettek két személyt, akik merényleteket terveztek elkövetni a csütörtökön, illetve pénteken Bécsben megrendezésre kerülő koncerteken.

Az egyik osztrák állampolgárságú gyanúsítottnál közelebbről nem meghatározott vegyi anyagokat foglaltak le a hatóságok. A rendőrség óvintézkedés gyanánt több házat és egy idősek otthonát is kiüríttetett robbanószertől tartva.

A 19 éves ternitzi lakos az interneten radikalizálódott és néhány hete hűséget is fogadott az Iszlám Állam terrorszervezetnek. Egy másik gyanúsítottat Bécsben fogtak el a hatóságok, róla azonban a rendőrség nem tett közzé részleteket.

Az énekesről elnevezett tábor késelésbe, majd országos összecsapásokba torkollt

Júliusban – mint írtuk – több embert, köztük gyerekeket késeltek meg az észak-angliai Southport városában. Az incidens a Hope of Hart gyermekklubban történt, egy 6–11 év közötti gyerekek számára tartott, Taylor Swift-tematikájú tánc-, jóga- és karkötőkészítő rendezvényen. Három gyermek, egy kilencéves, egy hatéves és egy hétéves kislány belehalt a sérüléseikbe.

A történtek után az énekesnő is megszólalt, az Instagram-oldalán tett közzé egy nyilatkozatot, amelyben azt írta, hogy a Southportban történt támadás teljesen sokkolta.

Ezek csak kisgyerekek voltak egy táncórán. Teljesen tanácstalan vagyok, hogy hogyan fejezzem ki együttérzésemet ezeknek a családoknak

– írta.

A támadás után tömegek gyűltek össze a virrasztásra, hogy megemlékezzenek a három megölt fiatal lányról, majd az interneten pletykák kezdtek terjedni, miszerint az elkövető egy muszlim menekült volt. Ezt követően országos szintű zavargások törtek ki Angliában és Észak-Írországban, ahol bevándorlásellenes csoportok és ellentüntetők csaptak össze.