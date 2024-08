Hét év után visszatér Spanyolországba Carles Puigdemont, a 2017-es katalán függetlenségi népszavazás alatti katalán elnök, hogy megakadályozza a függetlenséget ellenző Salvador Illa elnökké választását a katalán parlamentben. Azonban a függetlenségpárti Junts pártelnöke ellen továbbra is letartóztatási parancs van érvényben Spanyolországban, így kétséges, hogy egyáltalán be tud-e lépni a parlament épületébe. Ráadásul Illa nagyon illékony többséget is fel tud mutatni a parlamentben, mivel elnökségét a másik függetlenségpárti párt is támogatja – Puigdemont célja, hogy jelenlétével elbizonytalanítsa őket. Az egyetlen kérdés, hogy visszatérése elkeseredettnek tűnő kísérlet, vagy pedig a függetlenségi mozgalmat újraélesztő diadal lesz.