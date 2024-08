Zsófia bajor hercegné – aki előzőleg azzal került címlapokra, hogy elájult a saját esküvőjén – világra hozta első gyermekét – írja a People. A kisfiú, Rupprecht Theodor Maria herceg kedden Münchenben látta meg a napvilágot.

A Wittelsbach-ház az Instagram-oldalán osztotta meg a hírt, ehhez Alexandra Eltz illusztrációját is csatolták, amelyen egy kék takarót tartó gólya látható. „Anya és gyermeke is kiváló egészségnek örvend, a fiatal család most élvezi az első közös napokat” – olvasható a bejegyzésben.

Nem véletlen a névválasztás

A Rupprecht név német eredetű és családi gyökerei is vannak,

ugyanis Rupprecht volt az utolsó bajor trónörökös neve is, aki a British Museum szerint 1955-ben bekövetkezett haláláig küzdött a bajor monarchia visszaállításáért.

Lajos herceg a Wittelsbach-ház jövendő feje, és fia követi majd őt az öröklési sorban.

Lajos herceg és Zsófia (aki holland–kanadai kettős állampolgár és az Oxfordi Egyetem jogi karának doktorandusza) a müncheni Theatinusok templomában kötött házasságot 2023 májusában. A menyasszony azzal került a címlapokra, hogy elájult az esküvői szertartás alatt.

Az esküvő előtt Lajos édesapja, Luitpold herceg azt nyilatkozta, alig várja, hogy hivatalosan is a családba fogadhassa Zsófiát és az unokákat. „Lajos jó döntést hozott. A leendő menyem egy nagyon intelligens és művelt nő. Remélem, hamarosan családot alapítanak” – mondta akkor.