Eddig nem látott felvétel került elő a Donald Trump elleni merényletről

A pennsylvaniai rendőrség újonnan közzétett felvételei világosabb képet mutatnak a Donald Trump ellen júliusban elkövetett merényletkísérlet pillanatairól.

Az egyik testkamerás videófelvételen egy helyi rendőr arról beszél a kollégáinak, hogy ő korábban kérte az amerikai titkosszolgálatot, hogy biztosítsák az épületet, amelyet a fegyveres használt – írja a BBC.

Egy másik testkamerás felvétel pedig azt a pillanatot mutatja be, amikor egy rendőrtisztet társa felsegít a háztetőre és megpillantja a fegyverest, másodpercekkel azelőtt, hogy az tüzet nyit a Trump-gyűlésen.

Ahogyan arról beszámoltunk, egy pennsylvaniai gyűlésén meglőtték Donald Trump republikánus elnökjelöltet, akinek merénylőjét – a 20 éves Thomas Matthew Crooksot – azonnal likvidálták a mesterlövészek. A lövész a lőszereket egy automatából vásárolta, előtte pedig drónnal többször is körbepásztázta a területet, hogy felkészüljön az akciójára.

Később kiderült, hogy civilek is levideózták az elkövetőt, amint pozícióban fekszik, valamint korábban is kiszivárgott már egy testkamerás felvétel, amely szerint a titkosszolgálat is tudott a lövészről. A merényletnél elkövetett sorozatos hibák következtében Kimberly Cheatle, a titkosszolgálat igazgatója lemondott pozíciójáról.

Trumpot a lövöldözésben egy golyó megsebesítette, egy ember meghalt, két további pedig súlyosan megsebesült. A merénylő holttestéről készült felvételeket csütörtökön adta ki az amerikai médiának a Butler Township-i rendőrség, annak megtekintését csak erős idegzetű olvasóinknak ajánljuk.

Napokkal korábban már kértek embert az épületre

A most kikerült felvételek a frusztráció, a zavarodottság és a félreértések pillanatait rögzítik a merénylet előtti és utáni pillanatokban. Az egyik felvétel tanúsága szerint egy helyi rendőr azt mondja, hogy napokkal a gyűlés előtt kérte az Egyesült Államok Titkosszolgálatát (Secret Service), hogy vezényeljenek embereket az épületbe, ahonnan a fegyveres tüzelt.

Mondtam nekik, hogy oda kell állítaniuk néhány embert (...) ezt kedden mondtam nekik

– mondta a rendőr a The Wall Street Journal által megszerzett videóban.

A rendőr dühösnek tűnik, amikor a hiábavaló kérését említi a kollégáinak, ráadásul megemlíti, hogy az Egyesült Államok Titkosszolgálata ígéretet tett arra, hogy biztosítják az épületet.

A 20 éves Thomas Matthew Crooksot végül a titkosszolgálat embere lőtte le, miután előbbi nyolcszor sütötte el a fegyverét Trump irányába a háztetőről, közvetlenül a gyűlés biztonsági határán kívülről. Az épület közelében nem a titkosszolgálat emberei, hanem helyi és állami rendőrök járőröztek, azonban Trumpot a titkosszolgálat ügynökei húzták le a színpadról, miután az egyik lövés megsebesítette a fülét.

A másik felvételen az látható, ahogyan egy Butler megyei rendőrtisztet egy kollégája felsegít a tetőre, ahol az kiszúrja Crooksot, majd gyorsan leereszkedik, amikor látja, hogy fegyvere van. Ezután látható, ahogy az épület másik oldalára és a rendőrautójához fut, hogy elővegyen egy puskát. Körülbelül 40 másodperccel azután, hogy a rendőr először megpillantja a fegyverest, Crooks rálő Trumpra.

A rendőr odakiált a kollégájának: „Ő az ott egyenesen ... Ki látja őt?” A videón ezután látható, ahogy a rendőrök megpróbálnak hozzáférni a tetőhöz. „Szemüvege van, hosszú haja” – mondja nekik az a rendőr, aki látta Crooksot, és hozzáteszi, hogy van nála egy táska és egy AR–15 típusú ismétlőpuska. Miután feljutottak a tetőre, a rendőrök megtalálták Crooks holttestét.

Teljes káosz

Ezután újra az első rendőrtisztet halljuk, amint azt mondja: „Egyedül pattantam fel oda, mint egy idióta”, majd elkezdett kiabálni, hogy egy fegyveres van a tetőn. „Ugyanazon a frekvencián voltatok?” – hallatszik a kérdése, a rendőrségi rádióra utalva.

Más felvételeken az egyik rendőr állítólag zavarodottnak tűnt, mert nem értette, miért nem volt a tetőn ember. „Azt hittem, hogy te vagy az! Azt hittem, ti vagytok a tetőn!” Ezután káromkodik és azt kérdezi. „Miért nem vagyunk a tetőn?”

A titkosszolgálat három mesterlövészt helyezett el az egyik szomszédos épületben. Egyikük a nap folyamán korábban kiszúrta Crooksot, miután a helyszínen lévő rendfenntartó erők jelentették, hogy gyanús személy tartózkodik az eseményen. A titkosszolgálat mesterlövésze ezután le is fotózta Crooksot, mielőtt elhagyta a posztját, hogy megkeresse a gyanúsítottat.

Az Egyesült Államok Titkosszolgálatának (Secret Service) szóvivője, Anthony Guglielmi csütörtöki nyilatkozatában azt közölte, hogy a hivatal felülvizsgálja a felvételeket. A Donald Trump volt elnök elleni merényletkísérlet az amerikai titkosszolgálat kudarca volt. Felülvizsgáljuk és frissítjük védelmi politikánkat és eljárásainkat annak érdekében, hogy ilyen tragédia soha többé ne fordulhasson elő – tette hozzá.

Az FBI is vizsgálja az esetet, akárcsak egy 13 törvényhozóból álló kétpárti képviselőházi testület.