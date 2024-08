Céline Dion csapata bírálta Donald Trump volt amerikai elnököt, amiért engedély nélkül használta fel egyik slágerének klipjét egy elnöki kampányrendezvényen – írja a BBC.

A My heart will go on című dalt – amely az 1997-es, Titatnic című film betétdala – a támogatóknak játszották le, mielőtt Trump pénteken színpadra lépett a Montana állambeli Bozemanben tartott nagygyűlésen.

Az X-en kiadott közleményben Dion csapata értetlenkedésének adott hangot, és közölte, hogy az énekesnő nem helyesli a dal ilyen formában való használatát.

A mai napon Celine Dion menedzsmentje és lemezkiadója, a Sony Music Entertainment Canada Inc. tudomást szerzett a videó, a felvétel, a zenei előadás és a My Heart Will Go On című dalt éneklő Celine Dion arcképének jogosulatlan felhasználásáról Donald Trump/J.D. Vance kampányrendezvényén Montanában

– olvasható a közleményben.

„Ez a felhasználás semmilyen módon nem engedélyezett, és Céline Dion nem támogatja ezt vagy bármely hasonló felhasználást” – folytatták, majd a közlemény végén azt is megkérdezték, hogy „most komolyan” ezt a dalt kellett-e lejátszaniuk Trumpéknak a gyűlésen.

Today, Celine Dion’s management team and her record label, Sony Music Entertainment Canada Inc., became aware of the unauthorized usage of the video, recording, musical performance, and likeness of Celine Dion singing “My Heart Will Go On” at a Donald Trump / JD Vance campaign… pic.twitter.com/28CYLFvgER — Celine Dion (@celinedion) August 10, 2024

Trump kampánycsapata egyelőre nem reagált a nyilatkozatra. A My heart will go on az ötszörös Grammy-díjas Dion egyik legismertebb dala. Az Oscar-díjas ballada szerepelt az 1997-es Titanic című filmben, amelynek főszerepében Leonardo DiCaprio és Kate Winslet szerelmespárt alakít, akik a később végzetes balesetet szenvedett hajó 1912-es első és utolsó útján találkoznak, majd egymásba szeretnek.

Dion múlt hónapban a párizsi olimpia megnyitóünnepségén diadalmasan tért vissza a színpadra. Ez volt a legendás énekesnő első fellépése azóta, hogy 2022-ben kiderült, merev személy szindrómával (SPS) diagnosztizálták. Az SPS egy ritka neurológiai rendellenesség, amely az izmok görcsösségét okozza, és jelentősen megnehezíti a beteg életét. Az énekesnő betegséggel való küzdelméről az I Am: Celine Dion című filmben beszélt, amely az Amazon Prime Video múlt havi közlése szerint az eddigi legsikeresebb dokumentumfilmje lett.

Korábban Neil Young kanadai előadóművész tiltakozott az ellen, hogy Trump az ő dalait használja, 2020-ban pedig a Rolling Stones fenyegette jogi lépésekkel az egykori elnököt, miután a You Can't Always Get What You Want című dalukat lejátszották egy politikai gyűlésen az oklahomai Tulsában. 2019-ben Ozzy és Sharon Osbourne is üzenetet küldött Trumpnak, amelyben megtiltották neki, hogy a Black Sabbath zenéjét kampányvideókban használja.