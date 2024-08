Eltévedt és véletlenül a Dunában kötött ki egy férfi

Hajnal háromkor ékezett bejelentés a komáromi rendőrőrsre, hogy egy férfi eltévedt, majd folyóba zuhant. Maga a pórul járt férfi telefonált segítségért, de nem tudta megmondani, hogy a Vágba vagy a Dunába zuhant.

Szerencsére a sodrás nem vitte el, így a part közelében maradt. A közelben lévő járőröket riasztotta a diszpécser, miközben a férfi a vonalban maradt, a beszámoló szerint nem merült el annyira, hogy ne tudja használni a mobilját – írja a Parameter.sk.

Miután elmondta, hogy lát egy kivilágított hidat, a hatóság illetékesei már tudták, hogy a Duna azon partszakaszán kell keresni, amelyet több száz méteren bozót takar. A bajbajutott hamar meg is látta a rendőrök zseblámpáit, majd – miután az egyenruhások kihúzták a vízből – a járőrautóba ültetve takarófóliával tartották melegen a mentők kiérkezéséig.

Így kötött ki a Dunában

A kihallgatása során a férfi az is elmondta, hogy nem ismerős a környéken. Egy másik szlovákiai járásból indult útnak éjjel, hogy „kitisztítsa a fejét a sétával”, majd olyan érzése támadt, hogy követik, ezért menekülőre fogta.

Az árvízvédelmi falon átmászva próbált elbújni, ekkor merült el a vízbe, viszont a telefonját sikerült víz fölött tartani, így gyorsan ki tudták menteni a közelben lévő járőrök.

Nem mellékes, hogy hajók is közlekednek a szakaszon még az éjszakai órákban is, így akár a közlekedő járművek is veszélyeztethették volna a férfit.