Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a háború legkockázatosabb döntését hozta meg azzal, hogy Ukrajna stratégiai szintű ellentámadást indított Oroszország nyugati régiója, a Kurszki terület ellen – írta cikkében Michael Clarke brit katonai szakértő, a Royal United Services Institute (RUSI) kutatóközpont elemzője.

Clarke a The Times-ban megjelent cikkében arról írt, hogy az ukrán elnök ugyan csak korlátolt stratégiai célokat érhet el Kurszkban, de az offenzíva arra alkalmas lehet, hogy elvonja az orosz erőket a front többi pontjáról, például a Donbászból. Ugyanakkor megjegyezte, hogy

az ukrán ellencsapás kockázata ebben az esetben rendkívül nagy,

különösen figyelembe véve azt, hogy a NATO katonai eszközeinek segítségével indítottak támadást Oroszország területe ellen (amit az orosz sajtóban például már is szóvá tettek).

Michael Clarke azt is megjegyezte, hogy a támadás egyértelműen meglepte Moszkvát, sőt, még Ukrajna nyugati szövetségeseit is, beleértve Washingtont. Mint írta, az ukrán elnök célja lehet jelen pillanatban az is, hogy

megcáfolja azokat a (nemzetközi politikában is egyre dominánsabb) nézeteket, miszerint Ukrajna biztosan elveszíti ezt a háborút.

„A Fekete-tengeren, valamint a krími orosz csapatok ellen aratott sikerek nem keltik fel a világközösség figyelmét, miközben az országa hadseregét lassan, de feltartóztathatatlanul kiszorítják egyre több kelet-ukrajnai területről. Zelenszkij megpróbálja megtalálni a módját, hogy megállítsa vagy megfordítsa ezt a dinamikát. Ez a stratégiai katonai döntés nagyon is az ő stílusa: merész és kockázatos” – vélekedett a szakértő.

Michael Clarke szerint a támadás még a nyugati szövetségesek körében is okozhat aggodalmakat az Oroszországban bevetett NATO-eszközök miatt. A szakértő azt is megjegyezte, hogy az Ukrajna számára legkedvezőbb forgatókönyv esetén az ukránok még a Kurszki atomerőművet is elfoglalhatják. De a kérdés most elsősorban az lesz, hogy meg tudják-e őrizni az eddig elfoglalt területeket.

Ez az ellentámadás nem lesz képes megfordítani a háború menetét. Ehelyett a katonai sikerét az fogja mérni, hogy az ukránok mennyire drágán tudják megfizettetni Moszkvával a területük végleges visszaállítását. Ha a harc hosszú lesz és az ár magas, akkor az ukrán csapatok máshol aránytalanul nagy hasznot húzhatnak. A politikai siker pedig attól függ majd, hogy hogyan játszik rá Moszkva pszichológiájára, hogy Putyin belső köreiben valódi kétségeket ébreszt-e abban, hogy a háború valóban megéri-e az egyre növekvő költségeket

– fogalmazott a brit elemző a The Times-ban az Ukrainian National News szemléje szerint.