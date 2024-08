Már halálos áldozata is van az athéni erdőtűznek, 25 méter magasra csapnak fel a lángok

Egy ember meghalt az Athén külterületén tomboló erdőtűzben, a helyzet egyre rosszabb. Több tűzoltó égési sérüléseket szenvedett és kórházakat kellett evakuálni. A görög tűzoltóság vasárnap óta próbálja megfékezni a lángokat, most pedig az európai országok is sorra jelentik be, hogy küldenek erősítést. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is üzent.