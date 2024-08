Putyin kurszki csatája: mekkora pofont jelent az ukrán ellentámadás?

Egy hete az ukránok egy jól előkészítétett akció keretében váratlanul átcsaptak orosz területre. A behatolás nem csak oroszokat lepte meg, hanem a világ közvéleményét is. Azóta már majdnem 15 kilométeres mélységben, 28 kisebb várost és falut foglaltak el. Az oroszok eddig nem tudták megállítani az előrenyomulást.

A kérdésre, hogy miért éppen most és ott törtek be az ukránok az NKE John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa azt mondta, valószínű, hogy mostanra állt össze az az ukrán elképzelés, amely néhány jól felszerelt gépesített lövészdandár átdobásával elképzelhetőnek tartotta a terv megvalósítását. Persze ehhez iszonyú alaposan elő kellett azt készíteni, felderíteni a térséget, megszervezni a támadást segítő tüzérségi és légvédelmi támogatást, illetve biztosítani az utánpótlást.

Része lehetett az ukrán tervnek, hogy elemzéseik szerint a frontnak és a határnak talán ezen a szakaszán volt a leggyengébb az orosz katonai jelenlét, védelem. Tálas Péter szerint a behatolásban három gépesített lövészdandár vehetett rész, mintegy 6-10 ezer emberrel, ebből 3500 lehet bent orosz területen. Előttük az ukrán felderítők és szabotázsokra kiképzett egységek már 30 kilométeres mélységig behatoltak és hajtottak végre rajtaütéseket. Mindettől az egész akciót igen látványossá tették a külvilág és a média számára.

Akár hónapokig eltarthat a betörés megállítása

Mintegy 140-150 kilométeres az a frontszakasz, amelyet az oroszoknak nagyon gyorsan meg kellene saját csapataikkal erősíteni, hogy stabilizálni tudják a határnak ezt a részét és megakasszák a további ukrán előrenyomulást. Az ukránok egyébként azonnal elkezdték a védőállások kialakítását, ami azt jelenti, hogy minél később veszik fel az oroszok a harcot, annál nehezebben tudnak majd áttörni, hiszen beásott vonalak mentén az előny a védekezőknél van.

A kérdésre, hogy miért ilyen lassú az orosz haderő átcsoportosítása Tálas Péter azt válaszolta, vélhetően nem mernek nagyobb egységeket, menetoszlopokat, hanem csak szakasznyi katonákat mozgatni, hogy ne tegyék ki őket nyílt és könnyű célpontnak. Friss nyugati katonai hírszerzési adatok arra hívják fel a figyelmet, hogy az oroszok jelenleg csak egy 80 kilométeres szakaszon tudnak védekezni, szemben a szükséges 150 kilométerrel.

Ugyancsak fontos, hogy egyelőre nem friss, hanem a front másik részéről átvezényelt egységeket küldtek oda, viszont tény, hogy az ukránok sem tudnak egyelőre beljebb nyomulni.

Az ukrán kommunikációs szabadság

Az NKE John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa szerint az ukránok ügyesen használják ki a helyzetet, mert egyáltalán nem kommunikálnak róla semmit. Ennek azért van jelentősége, mert ha végül mégis ki kell vonulniuk, akkor azt is pozitívan tudják majd eladni, hiszen lám-lám, megpróbáltuk bejutottunk, eddig tartottuk magunkat. Amíg pedig orosz területen vannak, azzal azt érzékeltetik, hogy bizony más régiókban is lecsaphatnak, ugyanez a betörés máshol is elképzelhető az 1000 kilométeres orosz-ukrán front mentén.



Lényeges az is, hogy ukrán reguláris erők először foglaltak el orosz területeket, ami a II. világháború óta nem történt meg sem a Szovjetunióval, sem pedig Oroszországgal. Magával a ténnyel, pedig tesztelni tudja Kijev, hogy a nemzetközi szereplők mit szólnak ehhez a lépshez. Az USA és a nyugati szövetségesek úgymond pozitív semlegességet vettek fel, azaz Washington jelezte, a lépés nyomán sem változtatnak Ukrajna politikájukon és azon sem, hogy hol és hogyan használhatók fel az Ukrajnának átadott amerikai fegyverek.

Fontos az is, hogy a moszkvai retorikában - a gyakran furcsa dolgokat mondogató Medvegyeven kívül - senki nem jött elő semmiféle nukleáris fenyegetéssel, inkább azzal voltak elfoglalva, hogy ebben a helyzetben mit is kellene igazán csinálni. A ukránok átléptek egy vörös vonalat, amitől a Nyugat mindig is óvta, azonban ez a lépsé mégsem verte ki a biztosítékot a Kijevet támogató szövetségnél.

Az ukránok nem csak a betöréssel lepték meg az oroszokat, hanem azzal is, hogy bizonyították, képesek bizony mozgó háborút is vívni, azaz jól képzett gyalogság támadott, felkészített támogató tüzérséggel és légvédelemmel, amely a válaszcsapár küldött orosz vadászgépek és harci helikopterek közül többet leszedett.

Meglepték az orosz háborús propagandát is, hiszen eddig csak azt kommunikálták, hogy kizárólag Ukrajna területén folyik egy "különleges katonai művelet", ami közvetlenül Oroszországot nem érinti. Az orosz állami média is közölte, hogy a betörés miatt már nagyjából 180 ezer embert kellett evakuálni a kurszki régióból.

Mindez nem változtat a putyini rendszeren

Tálas Péter úgy véli, ez az akció magának Putyinnak és renoméjának nem ártott, viszont nagyon valószínű, hogy fejek fognak hullani. Ebben a sorban igen elöl áll Valerij Geraszimov vezérkari főnök, mert neki állítólag tudnia kellett arról, hogy valamire készülnek a kurszki régióban az ukránok. Őt ugyanis már napokkal az akció előtt tájékoztatta a szentpétervári katonai körzet parancsnoka.

Ha további akciók jönnek, például a mostani betörés sikerén felbuzdulva az ukránok akár a Krím félsziget visszafoglalásába is belevágnak, na, akkor az már komolyabb változásokat is előidézhet az orosz legfelső katonai vezetésen belül.

A tudományos főmunkatárs elmondta, jelenleg keveset tudunk az orosz katonai potenciálról. Jelenleg még nem rendelték el a rendkívüli állapotot, viszont júliusban az orosz elnök 400 ezer rubelre emelte a szövetségi költségvetéből a hadsereg önkéntesekkel kötött szerződéseiben a háborúban való részvételre szánt egyszeri juttatás összegét. Ez pedig arra világít rá, hogy egyre nagyobb gondot okoz az önkéntesek toborzása. Egyre kevesebb az olyan önkéntes, aki szívesen menne harcolni - orosz mérték szerint - jó pénzért.

A másik fontos dolog, ami még meghatározza aháborút orosz oldalról, az a korrupció. Ez áthatja az egész hadsereget, a tisztikart éppen úgy, mint a tábornoki kart, vagy éppen a védelmi minisztériumot, mert mindenki arra játszik és abból akar meggazdagodni, amit a háborúra szánna az orosz költségvetés.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin megbeszélést tart a biztonsági tisztviselőkkel és regionális kormányzókkal az ukrán csapatok behatolását követően 2024. augusztus 12-én. Fotó: Gavriil Grigorov / Reuters)