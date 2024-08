Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója szerint a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek (NAÜ) az egyszerű elítélésen túlmenően kellene foglalkoznia a zaporizzsjai atomerőmüvet ért ukrán dróntámadással – írja a TASZSZ orosz hírügynökség.



Lihacsov kijelentette, hogy világos politikai és nemzetközi értékelést kell adni a zaporizzsjai atomerőmüvet ért támadásról.



Mint írtuk, augusztus 11-én este tűz ütött ki a kelet-ukrajnai zaporizzsjai atomerőműben, amelyről videó is készült. Az orosz és az ukrán fél is egymást vádolta az esettel kapcsolatban. Az orosz álláspont szerint két különálló, közvetlen dróncsapás is volt az erőműnél, ami tüzet okozott. A lángok nem érintették az atomerőmű működését.