Elon Musk és J.K. Rowling ellen adott be zaklatási keresetet Imane Helif

Az X ellen szeretne eljárást indítani az algériai bokszolónő, akit az olimpiai szereplése alatt rengeteg támadás ért. Ha a keresetet elfogadja a bíróság, akkor akár az egykori amerikai elnöknek, Donald Trumpnak is felelnie kell.

Többek között Elon Musk, J.K. Rowling és Donald Trump neve is felmerül abban a cyberbullyingkeresetben, amit Imane Helif és ügyvédje, Nabil Boudi adtak be a francia bíróságon. A bokszoló azt követően nyújtott be indítványt, hogy az olimpiai szereplését követően az egész világ a neme iránt érdeklődött, a fent említett személyek – és még sokan mások – pedig durva szavakkal illették.

A keresetet hivatalosan az X (korábbi nevén Twitter) ellen adták be, így az eljárás a francia jog értelmében ismeretlen személy ellen indulhat el. Boudi szerint azonban arra kérik az ügyészséget, hogy mindenkit vizsgáljanak, aki elfogadhatatlan kijelentéseket tett az 1996 óta Algéria első bokszolói aranyát megszerző sportolóra.

Ez utóbbi kategóriába tartozhat Hámori Luca is, aki többek között egy szörnyet és egy nőt egy ringben ábrázoló képet töltött fel Instagram-oldalára a Helif elleni mérkőzése előtt.

Donald Trump azt írta ki az X-re, hogy „kívül tartja a férfiakat a női sportokból”, Musk pedig helyeslően reagált Riley Gaines amerikai úszó posztjára, ahol arról írt, hogy a sport tekintetében a férfiak nem valók a nők közé.

Egy olyan férfi gúnyos mosolya, aki tudja, hogy egy nőgyűlölő sportszövetség meg fogja védeni, és aki épp egy olyan nő szenvedésének örül, akit most ütött meg, ezzel összetörve életének ambícióit

– írja J.K. Rowling a Helif és ügyvédje által sérelmezett posztban. A Harry Potter írója azután posztolt, hogy Andrea Carini 45 másodperccel a meccs kezdete után feladta a harcot.

Helif edzője, Pedro Diaz szerint Imane Helif nagyon sokat szenvedett az őt ért támadások miatt, amik hozzátartozóit is érintették. „Soha nem láttam még ennél gusztustalanabb dolgot” mondta a 21 olimpiai aranyérmest képző Diaz, utalva a közönség reakciójáéra Helif első meccsén.

„Olyan nő vagyok, mint bármelyik másik. Nőként születtem, nőként éltem és versenyeztem, efelől nincs kétség” – mondta Helif, miután az olimpiai döntőben legyőzte a kínai Liu Jangot. „Az engem sértegetők a siker ellenségei, így nevezem őket. E támadások miatt még édesebb a győzelmem.”

Bár a keresetet Franciaországban adták be, akár tengerentúli résztvevőket is bevonhatnak, mint Trump vagy Musk.