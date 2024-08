Most már biztos: távozik a posztjáról Japán vezetője

Visszavonul a Liberális Demokrata Párt (LDP) vezetői posztjáról Kisida Fumio japán miniszterelnök, ami egyben azt is jelenti, a kormányfői hivatalától is megválik. Az LDP 1945 óta szinte megszakítás nélkül hatalmon van Japánban, és hagyomány, hogy a párt vezetője egyúttal a miniszterelnök is, de támogatottsága már csak 25 százalék körül jár.