Vlagyimir Putyinnak döntenie kell, elkeseredett lépésre kényszerülhet

Ukrajna saját állítása szerint ezer négyzetkilométernyi területet sikerült az ellenőrzésük alá vonni az oroszországi Kurszki térségben. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszámolója szerint 74 települést foglaltak el (ugyanakkor a washingtoni Institute for the Study of War kutatóintézet szerint 41 lehet, ami ebből felvételek alapján is megerősíthető).

Ukrajna augusztus 6-án nagyszabású hadműveletet kezdett Oroszországban, amikor az Ukrán Fegyveres Erők betörtek a Kurszki területre. Az ukrán támadást követően több ezer ember hagyta el az otthonát, a hatóságok megkezdték a lakosok evakuálását. Moszkva szerint a támadásban 24 ember sérült meg, több halálos áldozat is van.

Politikai szempontból azonban a meglepetésszerű ukrán lépés az egyik legnagyobb kihívást jelenti Vlagyimir Putyin orosz elnök hatalmának megtartása szempontjából – írta elemzésében a The Kyiv Independent. Felhívták a figyelmet arra is, hogy

Az ukrán fegyveres erők által végrehajtott megdöbbentő hadművelet a második világháború óta az első olyan szárazföldi invázió, amelyet egy idegen hatalom hajtott végre orosz területen.

A művelet egyben a legsúlyosabb csapásnak tűnik a Kremlnek Jevgenyij Prigozsin hadvezér tavaly nyári felkelése óta. „Jelentős károkat okozott Putyin presztízsének” – mondta Dmitrij Oreskin orosz politikai elemző.

Putyin lépéskényszerben, jöhet az újabb mozgósítás?

A Kurszki hadműveletre akkor került sor, amikor Kijev folyamatosan légicsapásokat mér az orosz katonai repülőterekre, olajfinomítókra és lőszerraktárakra Oroszországban és Ukrajna megszállt részein. A Kreml visszalépése a kurszki területeken hasonlít Moszkva 2022-es visszavonulásához, amikor Putyin Harkiv és Herszon területekre kénytelen volt sorkatonákat mozgósítani.

Mivel Oroszországnak nem voltak csapatai az ukrán betörés visszaveréséhez a Kurszki területen, az elemzők szerint ismét nagy a valószínűsége annak, hogy egy újabb mozgósítási hullámot rendelnek el Oroszországban. Ugyanakkor az Ukrajnában harcoló orosz katonák száma biztosan csökken. Az elemzők szerint a Kremlnek szembe kell néznie azokkal a vádakkal, hogy kudarcot vallott a határ védelmében.

A The Kyiv Independent a kurszki hadművelet csökkentheti a nyugat-európai félelmeket a háború eszkalálódása miatt is, mivel az orosz terület szárazföldi megszállása nem vezetett olyan drámai következményekhez, mint egy nukleáris háború vagy a NATO-val való konfliktus. Ráadásul most a behatolást közvetlenül az ukrán hadsereg hajtja végre, nem az ukrán ellenőrzés alatt álló orosz önkéntesek. Eddig 121 ezer embert evakuáltak, ugyanakkor a hatóságok 180 ezer ember evakuálását tervezik még a jövőben.

Az orosz elnöknek mégsem haladnak olyan jól a tervei

Dmitrij Oreskin szerint az invázió kezdete óta a Kreml azt hangoztatta, hogy Oroszország „legyőzhetetlen és erősebb mindenkinél”. Azonban a szakértő szerint most egyértelmű lett:

Putyinnak nem haladnak olyan jól a tervei, ahogyan azt megpróbálja bemutatni.

„Amikor elkezdte a »különleges katonai műveletet«, azt gondolta, hogy gyors és fájdalommentes lesz, és dicsőséget aratnak. De mostanra kiderült, hogy hosszadalmas, véres és reménytelen küzdelembe kezdett” – fogalmazott Oreskin.

Egy másik Oroszországban élő politikai elemző a azt mondta The Kyiv Independentnek: Ukrajna ellenőrzése az orosz terület felett „nagyon érzékeny kérdés” Putyinnak. Az elemző az állami hatóságok megtorlásától való félelem miatt névtelenséget kért. Azonban úgy vélekedett, hogy a kurszki behatolásnak nem lesznek komoly orosz belpolitikai következményei. Ennek ellenére Putyinnak valószínűleg jelentős tartalékokat kell majd a térségbe küldenie.

A háború fejleményeit szerdán is percről percre követjük – ebben a cikkünkben.