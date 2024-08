Már Aljakszandr Lukasenka is a békéről beszélt egy interjúban, szerinte is be kellene fejezni a háborút. Azonban Vlagyimir Putyin a kurszki ukrán betörés óta még a tűzszüneti ajánlatát is visszavonta, így hiába kéri nyugati szomszédja, hogy vessen véget a harcoknak.