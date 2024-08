Drámai előrejelzés: soha nem látott erővel csap le a férfiakra egy rejtőzködő kór

Egy hétfőn közzétett tanulmány szerint a férfiak körében 2050-re drámai mértékben növekedhet a rákos megbetegedések és az ezekből eredő halálozások száma, különösen a 65 éves és idősebb korosztály esetében. A Cancer című folyóiratban publikált tanulmány 185 ország és terület adatait elemezte, összesen 30 különböző típusú rákot vizsgálva, hogy előrejelzést készítsen 2050-re – ismertette a CNN.

A férfiak körében a rákos megbetegedések száma a 2022-es 10,3 millióról 2050-re 19 millióra emelkedhet, ami 84 százalékos növekedést jelent.

A rákos halálesetek száma még ennél is aggasztóbb emelkedést mutathat: a jelenlegi 5,4 millióról 10,5 millióra nőhet, ami 93 százalékos emelkedést jelentene. Különösen az idősebb férfiak vannak veszélyben, ahol a halálozások száma 117 százalékkal emelkedhet.

Minél szegényebb egy ország, annál jobban aggódhat

A tanulmány arra is rámutat, hogy az alacsonyabb jövedelmű és rövidebb várható élettartammal rendelkező országokban az előrejelzések szerint a rákos halálozások még nagyobb mértékben növekedhetnek.

2022 és 2050 között Afrikában és a Földközi-tenger keleti részén az előrejelzések szerint 2,5-szeresére nő a megbetegedések és a halálesetek száma. Ezzel szemben Európában az előrejelzések szerint körülbelül feleakkora növekedés várható

– jelezték a tanulmányt jegyző ausztrál kutatók. A férfiak már jelenleg is nagyobb eséllyel halnak meg rákban, mint a nők. Ennek okai között szerepel, hogy a férfiak nagyobb valószínűséggel dohányoznak és fogyasztanak alkoholt – ezek mind növelik a rák kialakulásának kockázatát –, valamint gyakrabban vannak kitéve rákkeltő anyagoknak a munkahelyükön.

Magyarországon az egyik legmagasabb a dohányzással összefüggő betegségekhez köthető halálesetek száma az Európai Unióban

– jelezte Karl Olov Fagerström svéd egyetemi docens, egyben dohány- és nikotinkutató az Indexnek adott júliusi interjúban. Az ausztrál tanulmány előrejelzései szerint 2050-ben is a tüdőrák marad a vezető rákos megbetegedés és halálozási ok a férfiak körében.

A kutatók szerint a mesothelioma (ritka, de kifejezetten agresszív daganat, amely a belső szerveket körülvevő szöveteken (mesothelium) alakul ki) lesz az egyik leggyorsabban növekvő megbetegedés, míg a prosztatarák a halálozások terén mutatja majd a legnagyobb növekedést – világított rá a tanulmányt feldolgozva a Portfolio. A kutatók szerint a helyzetet rontja, hogy férfiak ritkábban veszik igénybe a szűrővizsgálatokat.

Az Amerikai Rákellenes Társaság korábbi jelentése szerint a népességnövekedés és az öregedés a fő mozgatórugói a rákos megbetegedések miatti terhek növekedésének. Dr. William Dahut, a társaság tudományos főmunkatársa szerint a rákos megbetegedések száma 2050-re 35 millióra emelkedik, nagyrészt az öregedő népesség növekedése miatt.

Magyarországon bevezethetik a kötelező szűrővizsgálatokat

Ahogy arról mi is beszámoltunk, szűrésekre pedig szükség lenne, hiszen szinte minden tekintetben az uniós átlag alatt járnak rákszűrésre a magyarok. Hiába érzik, hogy szükséges lenne és sokan félnek is attól, hogy daganatos megbetegedésük lesz – plusz a felmenőik között is volt rákos megbetegedés –, mégsem használják ki az ingyenes szűrések adta lehetőségeket.

Bár már júniusban elfogadta az Országgyűlés azt a törvénymódosítást, amellyel Pintér Sándor belügyminiszter elrendelhetné a kötelező szűrővizsgálatokat bizonyos korosztályokban, de a minisztérium szerint erre egyelőre nem kerül sor.

Többen tiltakoznak a bevezetés ellen. A Mi Hazánk petíciót is indított, illetve egy közösségi csoport is alakult több mint hatezer taggal, akik szerint a törvénymódosítás „lehetővé teszi, hogy a belügyminiszter bármikor elrendelhet veszélyes és fájdalmas invazív vizsgálatokat”, így addig tiltakoznak, amíg vissza nem vonják azt. Szerintük a szűrések fizikai és lelki megterhelést is jelentenek az alany számára.

(Borítókép: Abdullah Durmaz / Getty Images)