Életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéltek egy volt NFL sztárt

Az ítéletre azután került sor, hogy a kanadai labdarúgó-bajnokságban is játszó Cierre Wood megegyezett az ügyészekkel, és áprilisban bűnösnek vallotta magát másodfokú gyilkosságban és gyermekbántalmazásban – derül ki a bírósági jegyzőkönyvekből.

A halottkém szerint az 5 éves lány halálát tompa erőből származó ütések okozták, a boncoláson továbbá kiderült, hogy eltört 20 bordája, megsérült a mája, zúzódások voltak a szívén és belső vérzése is volt halála időpontjában.

A lány anyja, Amy Taylor először azt állította, hogy fegyelmezés céljából ráült lányára. Wood pedig azt állította, hogy edző gyakorlatokkal „megpróbálta a helyes útra terelni, mert pufi volt”, és felülés közben beütötte a fejét. Taylor bűnösnek vallotta magát, Woodot a gyilkosság mellett gyermekbántalmazásért is elítélték. Jó magaviselettel 10 év után szabadulhat, azonban utána le kell töltenie a gyermekbántalmazásért kapott büntetését, amely 28 hónaptól akár 6 évig is terjedhet – írja a The Guardian.